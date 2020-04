Charles-Ange Ginésy, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes demande au ministre de la santé "d'engager un dépistage systématique des résidents et des personnels des EHPAD". Il interpelle aussi Olivier Véran au sujet de la situation dramatique de l'EHPAD La Riviera de Mougins.

Coronavirus : Charles-Ange Ginésy demande le dépistage de tous les résidents et personnel des EHPAD

Le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a adressé un courrier au ministre de la santé Olivier Véran. Charles Ange Ginésy réclame que tous les résidents et les personnels des EHPAD soient dépistés pour savoir s'ils sont porteurs ou non du coronavirus. Une demande déjà adressé à l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur "par deux fois les 24 et 26 mars derniers", précise t-il.

A lui seul, cet établissement comporte quasiment autant de victimes du Covid-19 que tout le département des Alpes-Maritimes, pourtant peuplé d'un million d'habitant

Charles-Ange Ginésy interpelle le Ministre Olivier Véran sur la situation de l'EHPAD privé Korian La Riviera de Mougins, près de Cannes. 29 résidents positifs au coronavirus sont décédés depuis le 15 mars. "A lui seul, cet établissement comporte quasiment autant de victimes du Covid-19 que tout le département des Alpes-Maritimes, pourtant peuplé d'un million d'habitants".

Le gouvernement ne doit pas, avec les tests sérologiques, avoir la mêle politique calamiteuse qu'avec les masques au début de cette crise

Le président du département reproche au gouvernement de ne pas avoir donné de consignes claires et préventives pour "enrayer la dramatique trajectoire alors naissante et qui devrait s'approfondir au regard du nombre de cas avérés pour 64 résidents au 2 avril 2020". Et ajoute : "le gouvernement ne doit pas, avec les tests sérologiques, avoir la mêle politique calamiteuse qu'avec les masques au début de cette crise".

