"Il faut aller vite et fort" dans la vaccination pour le président du département de la Somme

Stéphane Haussoulier, le président du Conseil Départemental de la Somme était l'invité de France Bleu Picardie ce lundi matin. Il souhaite que la campagne de vaccination contre le coronavirus s'accélère et que les départements soient plus sollicités.

La vaccination pour les plus de 75 ans démarre le 18 janvier, c'est dans une semaine. Le département de la Somme met à disposition douze médecins et six infirmiers volontaires pour vacciner les professionnels à l'espace santé Maurice Ravel à Amiens. Le département qui met aussi à disposition si besoin les collèges et les Maisons Départementales des Solidarités et de l’Insertion de l'ensemble du territoire.

"Il faut que l'Etat fasse confiance aux collectivités"

"Sur le terrain au plus près des difficultés, l'Etat doit nous laisser la possibilité de penser qu'on peut être utile au système. On ne comprend pas toujours comment c'est articulé au final. Ce que je souhaite c'est que les personnes de plus de 75 ans puissent être rapidement vaccinées. Ce qu'il faut c'est rentrer dans le concret, les salles, l'accès aux centres de vaccination avec des équipes mobiles par exemple. Il faut aller fort et vite" précise Stéphane Haussoulier.

"On ne donne pas l'image pour l'instant d'une efficacité parfaite. On a 500 000 doses qui sont arrivées cette semaine, et on en a injecté que 100 000. Si on avait écouté un peu plus la capacité de chacun de se mobiliser au côté de l'Etat, de l'Agence Régionale de Santé (l'ARS) peut-être que nous serions avec des résultats meilleurs." ajoute le président du département de la Somme. On nous a sollicité pour des moyens humains mais je ne sais pas très bien comment ces moyens humains et les locaux que j'ai proposé seront utilisés."

Cette semaine le conseil départemental vote le budget pour 2021.

Un budget de 703 millions d'€ pour 2021, soit une augmentation de 5% par rapport à l'année dernière. Une hausse notamment pour soutenir de nouvelles dépenses liées à la relance de l'économie. Le président du conseil départemental de la Somme, Stéphane Haussoulier veut mettre l'accent sur la petite enfance, l'autonomie des personnes âgées et handicapées. "Ce n'est pas un budget électoraliste"se défend le président qui se présente aux élections du mois de juin. "C'est le moment de s'attaquer aux difficultés de la période. Je souhaite être au côté des habitants du département".