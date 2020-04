Coronavirus : comment les élus des Hauts-de-France réagissent aux annonces d’Emmanuel Macron ?

La prolongation du confinement jusqu’au 11 mai, la réouverture progressive des établissements scolaires, l’utilisation des masques ou encore l’augmentation du nombre de tests … Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces décisives lundi soir après quatre semaines de confinement.

Peut-être que l'homme a changé ? s'interroge Patrick Kanner

Mais au délà des mesures concrètes, le chef de l’Etat a aussi fait un début de mea culpa : la France n’était « à l’évidence pas assez préparée » à la crise du coronavirus, qui a révélé « des failles », a-t-il reconnu. Alors pour préparer « l’après », le chef de l’Etat a appelé à « rebâtir l'indépendance agricole, sanitaire, industrielle, et technologique française » avec une formule d’humilité remarquée « sachons nous réinventer, moi le premier ».

Une opposition sceptique

« J’ai envie de lui faire confiance » réagit ce mardi Patrick Kanner sur France Bleu Nord et France Bleu Picardie. « Oui, il faut plus de souveraineté, une nouvelle souveraineté alimentaire, agricole et stratégique dans le domaine de la santé. Il faut faire l’inverse de ce qu’a fait Monsieur Macron depuis le début du quinquennat » estime le président du groupe socialiste au Sénat et conseiller départemental du Nord.

« Peut-être que l‘homme a changé mais je me souviens du congrès de Versailles en juillet 2018. Il avait commencé son discours en disant « j’ai compris et je doute » et entre temps il y a eu les Gilets jaunes, la réforme des retraites et beaucoup de mesures qui n’allaient pas dans le bon sens de la justice sociale », regrette Patrick Kanner. _«_Est-ce qu’un virus peut changer une politique nationale ? Le temps nous le dira » conclut l’élu nordiste.

"Manque d'anticipation"

Autre réaction, celle du porte-parole du Rassemblement National et député du Nord dans le Denaisis, Sébastien Chenu qui dénonce sur Twitter un discours « brouillon et pas à la hauteur »

Quant au député lillois de la France Insoumise Adrien Quatennens, il s’exprime également sur Twitter : « Emmanuel Macron semble engager le déconfinement comme il a engagé le confinement : sans planification » regrette l’élu nordiste. « Pourquoi le 11 mai ? On ne sait pas. Quelle stratégie pour y parvenir ? On ne sait pas davantage. Alors pour ce qui est de se « réinventer », bon courage ! »