Coronavirus : comment s'organise le vote électronique à Brest ?

Assurer le bon déroulement du scrutin municipal face à la multiplication des cas de coronavirus : c'est la tâche à laquelle s'attellent les municipalités à dix jours à peine du premier tour. Elles sont en lien avec l'Etat pour définir les mesures à mettre en place. La ville de Brest est en train d'établir un protocole d'organisation du vote qui doit être validé par la préfecture dans les prochains jours.

Gel hydroalcoolique et masques

L'Elysée a indiqué mardi soir que des gels hydroalcooliques et des masques seront mis à disposition à l'entrée de chaque bureau de vote pour les deux tours de l'élection. Reste à savoir si les stocks sont suffisants, sachant qu'il y a une pénurie générale en magasin et dans les pharmacies. À Brest, entre 800 et 900 votants se rendent dans les principaux bureaux : les quantités à prévoir sont donc conséquentes.

Autre question à trancher : faut-il rendre les dispositifs d'hygiène obligatoires ? Si de nombreux électeurs estiment pouvoir s'en passer, les risques de propagation du virus ne seraient pas diminués. En faire un passage obligé pourrait aussi permettre de rassurer des citoyens frileux à l'idée de se rendre dans les bureaux de vote, notamment les personnes à la santé fragile.

Désinfecter les machines à voter ?

Autre problématique : faut-il nettoyer les machines utilisées pour le vote électronique, avec un écran tactile, après chaque passage d'électeur pour limiter les risques de transmission du virus ? Les électeurs devront-ils signer le cahier d'émargement avec leur propre stylo ou faut-il prévoir là aussi des lingettes désinfectantes ?

Tous ces éléments doivent encore être réglés dans les prochains jours, pour déterminer ce qui est faisable ou non. Les mesures de précaution pour les assesseurs, qui passeront plusieurs heures sur place en contact avec un grand nombre d'électeurs, ne sont pas encore définies.

Après le vote, un nettoyage des locaux ?

Comme dans de nombreuses communes, les bureaux de vote brestois sont nombreux à être installés dans des écoles ou des gymnases. Ces lieux d'ordinaire réinvestis dès le lundi par les enfants pourront-ils rouvrir normalement après les scrutins des dimanches 15 et 22 mars, ou des mesures de nettoyage sont-elles envisagées ? Ces questions doivent être tranchées rapidement par les autorités, en lien avec les municipalités.