Coronavirus : masques, soutien à l'économie, gestion du gouvernement... les réponses d'Hervé Morin à la crise

Hervé Morin, président de la Région Normandie était l'invité de France Bleu ce mercredi 8 avril 2020 pour faire un point sur la gestion régionale de la crise du coronavirus mais aussi nationale.

Des millions de masques commandés

La Région Normandie a commandé 2 millions de masques chirurgicaux, 500 000 masques FFP2, des surblouses, lunettes, etc. "On a eu une première livraison qui était inférieure à ce qu'on voulait puisque l'Etat avait réquisitionné une partie des moyens de transport. On nous dit que tous les masques devraient arriver en fin de semaine, je croise les doigts", a expliqué Hervé Morin.

Alors que le manque de matériel est criant et que les critiques s'accumulent contre le gouvernement - mais aussi contre les gouvernements précédents dont faisait partie Hervé Morin, entre 2007 et 2010 - le président de Région ne veut pas entrer dans la polémique : "J'ai toute une série de questions sur la gestion de cette crise (l'anticipation de l'achat de masques, de tests, pourquoi on ne donne pas aux laboratoires départementaux la capacité de faire des tests alors qu'ils peuvent en faire des dizaines de milliers par jour) mais je les poserai après", dit-il, expliquant toutefois que "c'est normalement à l'Etat de faire" ces commandes et d'anticiper.

C'est d'ailleurs ce qui avait été fait au moment de la grippe H1N1 (2009-2010) en France souligne celui qui était alors ministre de la Défense. "J'ai le souvenirs qu'on était convoqués tous les matins à l'Elysée. Nicolas Sarkozy essayait d'anticiper au maximum. On nous a reproché d'en avoir trop fait mais le Président répondait 'si on a une crise grave, on n'en aura jamais fait assez'".

"Mais le sujet n'est pas là, il faut rester unis et panser les trous béants dans l'économie et la culture", répète-t-il.

Soutenir les entreprises normandes

Et justement, sur la question du soutien aux entreprises normandes, Hervé Morin rappelle qu'il a de nombreuses réunions avec les différents acteurs, tous les jours. "On essaye d'appréhender les conséquences de la crise sur chaque secteur mais ce n'est pas facile parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer le confinement ni comment va se dérouler le déconfinement."

Plusieurs dispositifs ont déjà été mis en place, d'autres sont encore en cours, notamment avec la préfecture ou les départements. "On est en train de bâtir un modèle pour ceux qui, pour l'instant, sont, d'après moi, les plus oubliés des dispositifs de l'Etat, c'est-à-dire les artisans, TPE et commerçants. On ferait un fond commun, entre la région et les intercommunalités, pour essayer de mettre le paquet pour aider ceux pour qui les réponses ne sont pas encore adaptées. Pour un commerçant, il y a aujourd'hui une aide du fond de solidarité de 1 500 euros avec une aide complémentaire de 2 000 euros mais ce n'est pas suffisant."

Des fonds de soutien pour le sport et la culture

La Région se mobilise aussi pour le sport et la culture. "Les manifestations sont annulées et il y a aussi un risque de réduction du mécénat puisque des entreprises vont resserrer la ceinture sur les soutiens. Donc pour ce qui est de la culture et du sport, nous avons décidé que tout ce qui a déjà été versé pour des manifestations qui n'auront pas lieu est laissé aux acteurs. Aussi, pour les manifestations qui sont annulées et sur lesquelles il y a eu des dépenses, nous continuerons à les financer. On mettra ensuite en place deux fonds de soutien pour le monde de la culture et une cellule de crise commune Etat, région, départements et intercommunalités pour être en mesure d'apporter des réponses."

Hervé Morin entend aussi renforcer l'attractivité du territoire pour relancer le tourisme.