Olivier Carré, maire et président d'Orléans métropole, répond à vos questions sur le Facebook de France Bleu

Posez vos questions au maire d'Orléans et président de la Métropole : comment la Ville et la Métropole gèrent-elles la crise sanitaire et le confinement ? Vous pourrez interroger Olivier Carré sur la page Facebook France Bleu Orléans, mercredi 15 avril à partir de 17h. Ou adresser vos questions ici