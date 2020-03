Coronavirus : la déception du personnel soignant Franc-Comtois face aux annonces d’Emmanuel Macron

En déplacement à Mulhouse (Haut-Rhin) mercredi soir, Emmanuel Macron à rendu hommage au personnel hospitalier " qui ont payé de leur vie leur engagement ", souligne le président. Le chef de l'Etat à salué la mobilisation du personnel soignant. Mais pour Nathalie Depoire, infirmière à l’Hôpital Nord Franche-Comté, " ce n’est pas ça qu’on attend. Ce n’est pas des mercis qu’il nous faut, on fait notre métier, donnez-nous les moyens de le faire correctement ".

Il faudrait un investissement dès maintenant - Nathalie Depoire

Lors de son allocution, le président à promis d'investir dans l'hôpital avec la mise en place d’un " plan massif d’investissement et de revalorisation de l’ensemble des carrières ", une fois l’épidémie de coronavirus passée. Une promesse à laquelle Nathalie Depoire ne croit pas : " Il était temps qu’on nous annonce enfin un plan d’investissement dans l’hôpital. Mais ce n’est pas la première fois qu’il fait des annonces, il nous a déjà déçus la dernière fois, on verra ce qu’il en sera après ", affirme l’infirmière.

Emmanuel Macron a également annoncé une « prime exceptionnelle » pour le personnel soignant mobilisés, ainsi que la majoration de leurs heures supplémentaires. « J’aurais préféré qu’il annonce l’arrivée de respirateur, de blouses, de masques, de gants. On a besoin de matériel. L’enjeu, c’est qu’on ait les moyens de se protéger pour prendre soin des patients », raconte l’infirmière de l’Hôpital Nord Franche-Comté.

Claire Depoire est déçu qu’aucune annonce n’ait été faite sur la question du matériel nécessaire aux personnels soignants. « Qu’est-ce qu’on attend ? Que tout le personnel soignant soit malade et qu’en même temps, les patients affluents ? Ce qu’on voulait, c’est savoir quelles aides sont mise en place pour maintenant. C’est quand même incroyable : la solidarité pour le matériel de protection, elle vient des entreprises, de la population qui nous envoient des masques, mais pas de l’Etat », témoigne Claire Depoire.

Pour l’infirmière, il n’y a rien de réconfortant dans le discours du chef de l’Etat. En revanche, l'inquiétude est toujours présente quant à la gestion de la crise sanitaire en cours. « Nous, à l’hôpital Nord-Franche Comté, on n’a pas encore atteint le pic, mais on a déjà des hospitalisations en augmentation. Le coronavirus, ça va durer des mois. Comment faire face pour l’après ? Pour les patients ? Je me demande ce que ça va être l’état de la santé hospitalière et de la médecine de ville après ce coronavirus », confie Claire Depoire.