Déconfinement - Emmanuel Macron : "Je veux plutôt une bonne rentrée qu'une rentrée en nombre" dans les écoles

Il souhaite rassurer face aux inquiétudes des parents, des enseignants et des maires sur le retour programmé des élèves à partir du 12 mai dans les écoles maternelles et primaires.

Portant pour la première fois un masque grand public, en tissu noir, Emmanuel Macron s'est rendu ce mardi dans une école de Poissy (Yvelines) - restée ouverte pendant le confinement pour accueillir des enfants de soignants notamment - pour tenter de dissiper les inquiétudes sur une rentrée très contestée après le début du déconfinement le 11 mai.

Aucune mesure de contrainte

A l'issue de sa visite, le chef de l'Etat a donné une courte interview à à TF1 et France 2. Après huit semaines de fermeture des établissements scolaires, le chef de l'Etat a assuré qu'il n'y aurait aucune mesure de contrainte : "Mon objectif, ce n'est pas combien d'écoles, c'est que tous les enfants qui ont besoin de revenir à l'école parce qu'ils sont décrocheurs (....) ou parce que les parents doivent retravailler, puissent trouver une école ouverte". Et d'ajouter :

"Je veux plutôt une bonne rentrée qu'une rentrée en nombre".

A la question de savoir si des mesures de contraintes étaient envisagées pour les maires ou les enseignants qui refuseraient de rouvrir certaines écoles, il a répondu : "Non, pas du tout, ce n'est pas la philosophie." "Les maires, je comprends leur angoisse, leurs questions, leurs inquiétudes. Ils veulent bien faire donc il faut leur laisser le temps et la souplesse", a poursuivi Emmanuel Macron deux jours après la publication d'une tribune de plus de 300 maires d'Ile-de-France appelant à un report de la réouverture des écoles.

Relevant que "dans la vie d'un enfant, rester deux mois à la maison, c'est quand même très traumatisant", Emmanuel Macron a affirmé que son objectif était que "tous les enfants qui ont besoin de revenir à l'école, parce qu'ils sont décrocheurs, parce qu'ils sont dans des familles qui n'arrivent pas bien à les aider, parce que les parents doivent retravailler,(...) puissent trouver une école ouverte avec un temps aménagé".

"Le 11 mai sera une journée de prérentrée"

Ainsi, la semaine prochaine, "le 11, dans la plupart des écoles, ce sera une journée de pré-rentrée (...) pour s'organiser entre soi". Puis "le 12, ou le 14 - il faut laisser sur le terrain les choix, peut-être chez certain un peu plus tard - on va accueillir progressivement les enfants", a expliqué le chef de l'Etat.

Mais "on ne dira jamais à un enseignant pour qui les conditions ne sont pas remplies : 'Vous devez allez travailler'", a promis M. Macron.

"Mon objectif, c'est que tous les enfants qui ont besoin de revenir à l'école (...) puissent trouver une école ouverte avec un temps aménagé". Et de poursuivre : "Je veux plutôt une bonne rentrée qu'une rentrée en nombre".

Par ailleurs, pour Emmanuel Macron "Il est trop tôt pour dire si on pourra avoir des vacances" cet été, "on le saura début juin".

Concernant notamment les déplacements hors de France : _"On va limiter les grands déplacements internationaux, même pendant les vacances d'été. On restera entre Européens, peut-être faudra-t-il réduire un peu plu_s" en fonction de l"épidémie.