Coronavirus : des conseils municipaux à huis-clos en fin de semaine pour les maires élus en Haute-Saône

Les maires et les adjoints élus dès le premier tour des élections municipales seront installés en fin de cette semaine en Haute-Saône, entre vendredi 20 mars et dimanche 22 mars, malgré l'épidémie de coronavirus. Selon le Préfecture de Haute-Saône, ce délai est stipulé dans l’article L 2121-7 du Code général des collectivités territoriales. Des mesures strictes sont donc prises pour respecter cette règle, malgré la période de confinement et de propagation du Covid-19.

458 communes concernées

En Haute-Saône, 458 maires ont été élus dès le premier tour, dimanche 15 mars. Seulement 81 communes seront concernées par un second tour, qui a été reporté. Parmi elles, sept communes ne disposaient pas de candidat au premier tour.

Première séance à huis-clos

La Préfecture donne donc des consignes claires :