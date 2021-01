Coronavirus : des élus d'opposition s'inquiètent d'une pénurie de vaccins en France

La campagne de vaccination contre le Covid-19 doit s'accélérer dans les prochains jours en France. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, promet plusieurs milliers de piqûres par jour. Mais le retard à l'allumage par rapport aux autres pays européens interroge plusieurs élus d'opposition.

"Je veux que le gouvernement nous dise la vérité : combien de doses ont été commandées exactement par la France ?", a demandé sur France Inter le président (ex-Les Républicains) de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, mardi 5 janvier. "J'ai ce désagréable sentiment qu'il y a une pénurie de vaccins, un manque de commandes et qu'on est en train, encore une fois, d'avoir une doctrine qui est fixée par la pénurie. Il faut dire la vérité", a insisté l'ancien ministre de la Santé dans le gouvernement de Dominique de Villepin. "Le ministre [de la Santé Olivier Véran NDLR] nous indique que nous serions à un million de doses disponibles en France, donc en appliquant la règle de deux doses par personne, nous devrions être capables d'avoir 500.000 personnes vaccinées et donc protégées, on en est loin."

De son côté, Renaud Muselier, le président Les Républicains (LR) du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, compte profiter de la visite du Premier ministre, Jean Castex, dans le Var ce mardi pour lui glisser ses propositions sur la campagne de vaccination qu'il qualifie pour le moment de "ridicule".

"Où sont les doses aujourd'hui ?"

À gauche aussi les critiques pleuvent. Le premier adjoint de la maire de Paris Emmanuel Grégoire (PS) interroge : "Où sont les doses aujourd'hui ?". "Le gouvernement nous dit il y a 500.000 doses qui ont déjà été livrés et 500.000 nouvelles qui arrivent demain, on évoque 5.000 vaccinés : ça veut dire qu'il y a dans des congélateurs depuis maintenant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, des centaines de milliers de doses qui ne sont utilisées à rien. C'est une immense perte de chance", a-t-il déploré sur franceinfo.

"2021 commence comme 2020 s'est achevée, par de l'impréparation, de l'amateurisme et après le fiasco des masques et des tests, on a celui du vaccin", a pour sa part regretté sur Sud Radio l'eurodéputée LFI Manon Aubry. L'élue se demande "si ceux qui nous gouvernent ne sont pas de dangereux amateurs".

Le gouvernement annonce une accélération de la campagne vaccinale

Face aux critiques, le gouvernement accélère. "Je vais amplifier les commandes au niveau européen de vaccins pour pouvoir augmenter le rythme et l'intensité de livraison des dotations pour la France et pour l'Europe", a annoncé sur RTL le ministre de la Santé Olivier Véran. "Le rythme de croisière de la vaccination" en France va "rejoindre celui de nos voisins dans les prochains jours."

"On a dépassé les 2.000 vaccinations hier [lundi NDLR], d'ici jeudi on va augmenter encore de façon très importante, on va être sur une courbe exponentielle", a-t-il dit. Le ministre a notamment annoncé un nouvel élargissement de la vaccination : les personnes de plus de 75 ans non résidentes en Ehpad pourront avoir des rendez-vous avant la fin du mois de janvier.

De nouveaux vaccins attendus

Le gouvernement mise aussi sur l'arrivée de nouveaux vaccins sur le marché. "Aujourd'hui, nous avons un rythme de livraison de 500.000 doses par semaine de Pfizer. Nous aurons bientôt, s'il est validé mercredi par l'EMA [Agence européenne du médicament NDLR], 500 000 doses de Moderna par mois", a explique le ministre de la Santé.

D'autres pré-commandes ont également été passées auprès des laboratoires AstraZeneca, Janssen et CureVac mais elles n'arriveront pas avant plusieurs semaines en France.