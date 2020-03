Coronavirus : des mairies changent en urgence les lieux des bureaux de vote

A la mairie de La Saussaye, dans l'Eure, petite commune de 1 800 habitants collée à Elbeuf, les derniers jours ont été intenses. Suite à l'épidémie de coronavirus et aux recommandations du gouvernement pour les élections municipales 2020, il a fallu tout changer ou presque.

Un vote qui va changer de d'habitude

D'abord, le lieu du bureau de vote. Habituellement situé dans la cantine de l'école communale, le seul bureau de la commune a été délocalisé dans la salle des associations.

"La cantine, c'était trop petit pour respecter la distance d'un mètre entre chacun et l'entrée n'était pas différente de la sortie, cela ne collait pas", détaille Cathy Bailleul, la secrétaire de la mairie. Il est alors décidé de changer de salle. "La salle des associations est plus vaste, avec plusieurs accès. On va pouvoir mettre du scotch au sol pour faire un marquage à respecter. Il y aura un passage prioritaire pour les personnes de plus de 70 ans. Les isoloirs vont être sans rideau, pour éviter que tout le monde ne les touchent, et ils seront tournés vers le mur."

En plus de toutes ces précautions, les contacts seront évités au maximum. Pas question de donner sa carte d'identité ou sa carte d'électeur, il suffira de les montrer.

Seul petit bémol, le gel hydroalcoolique, qui n'a pas été trouvé en conséquence. Il y en aura, mais uniquement à la sortie du bureau de vote.

Comme La Saussaye, 46 autres communes de l'Eure sont concernées par cette situation, en voici la liste, par ordre alphabétique :

Aclou, Amfreville les Champs, Autheuil Authouillet, Beauficels en Lyons, Bernay, Bouafles, Chaise Dieu du Theil, Chamblac, Charleval, Combon, Coudray, Emanville, Epieds, Epreville près le Neubourg, Evreux, Feuguerolles, Fleury la Forêt, Harquency, La Chapelle du Bois des Faulx, Le Chapelle Gauthier, La Haye de Calleville, La Saussaye, Le Bosc du Theil, Le Tronquay, Le Val David, Le Val Doré, Menneval, Moisville, Montreuil l'Argillé, Morgny, Muids, Muzy, Parville, Pinterville, Portes, Puchay, Quittebeuf, Saint Aubin d'Ecrosville, Saint Cyr de Salerne, Saint Germain de Pasquier, Saint Martin du Tilleul, Saussay la Campagne, Surtauville, Sylvains lès Moulins, Vexin sur Epte, Villers sur le Roule, Villettes.