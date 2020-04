Coronavirus : des parlementaires ligériens appellent les Français à construire le monde d'après

Vous avez la parole. Nous avons la parole. C'est à nous citoyens de construire le monde que nous voulons, que nous rêvons. Le monde qui, une fois la pandémie de coronavirus terrassée, ne sera plus comme avant. Même le Président de la République l'a récemment dit dans une allocution.

Des parlementaires de tout bord politique anticipent donc la sortie de crise en proposant, ce samedi 4 avril, une plateforme collaborative pour échanger des idées, débattre et élaborer des mesures sur le climat, la biodiversité, la solidarité, la santé et la démocratie. Pour ensuite peut-être les transformer en propositions de loi au Parlement.

Le site recense onze thématiques et déjà une quarantaine d'idées censées défendre une "grande transformation écologique et sociale", comme une hausse des moyens pour les hôpitaux ainsi qu'une revalorisation salariale de 200 euros net mensuel pour les aides à domicile, aides-soignantes, infirmières et agents hospitaliers, la création d’un véritable revenu universel, dès l’âge de 18 ans ou l’ajout de 5 milliards par an aux investissements des collectivités territoriales pour l’adaptation aux changements climatiques.

La consultation doit durer un mois, jusqu'au 3 mai, avant de futures synthèses des mesures les plus populaires.

Liste des parlementaires signataires de l'appel en Pays de la Loire : Anne-France Brunet (44), Ronan Dantec (44), Stella Dupont (49), Guillaume Garot (53), Sandrine Josso (44), Matthieu Orphelin (49).