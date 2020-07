Coronavirus : des tests de dépistage pour les travailleurs saisonniers à Carcans

Le cadre du laboratoire est inhabituel : au rez-de-chaussée de la résidence Le Sextant de Carcans, gérée par Gironde Habitat et réservée aux travailleurs saisonniers, au cœur de la pinède. C'est là qu'une équipe médicale de quatre personnes a posé son matériel de dépistage au coronavirus, le temps d'un après-midi, ce mercredi. Fanny, tout juste arrivée de Haute-Savoie, fait partie des rares saisonniers qui sont venus passer le test. "On nous a dit qu'il y avait un dépistage, qu'il était gratuit, qu'ils ne fallait pas hésiter. Je n'ai pas de symptômes mais je sais qu'on peut l'avoir, ou l'avoir eu, sans présenter les symptômes. Disons que c'est un petit plus."

Quand on est sur un site où on héberge plusieurs personnes en contact avec du monde (...) c'est la responsabilité de tout le monde d'en passer par là.

Une dizaine de saisonniers ont été dépistés, sur la soixantaine que compte la résidence. L'équipe médicale le regrette un peu. L'un des membres se demande si le test n'aurait pas dû être obligatoire. Pour la porte-parole de Gironde Habitat, qui gère la résidence, c'est déjà bien qu'un test soit proposé. "S'ils veulent le faire, ils le font. Ce qui est intéressant, c'est que c'est mis à leur disposition, et ça, c'est grâce au travail de l'ARS." Au plus fort de la saison, cette résidence rénovée destinée à accueillir les saisonniers peut compter jusqu'à 90 locataires.

Les arrivées de touristes et de saisonniers, un risque supplémentaire de propagation ?

Proposer aux saisonniers de se faire tester s'inscrit dans la politique de dépistage massif mise en place par l'ARS. Elle pourrait se révéler particulièrement utile pour contrôler les cas importés cet été, explique le docteur Mokhtar Nacef, biologiste médical. "L'arrivée de touristes nationaux dans notre région, c'est une contamination possible. On n'est jamais à l'abri d'une réactivation des foyers. Il faut conserver les gestes barrières (...) cet été, le risque est là, présent, nous aurons des touristes français comme étrangers. C'est tout de même un risque important d'avoir des cas importés." Une circulation plus active du virus pourrait être à craindre, sur un territoire jusqu'alors relativement épargné par les cas importés.