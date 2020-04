Coronavirus - La maire du 5e arrondissement écrit au Premier ministre pour rouvrir l'hôpital du Val-de-Grâce

La conseillère de Paris Danielle Simonnet, l'urgentiste Patrick Pelloux et la maire du 5e arrondissement Florence Berthout demandent la réouverture de l’ancien hôpital d’instruction des armées du Val-de-Grâce pour que cet équipement puisse participer à l’effort national de lutte contre le Covid-19.

La conseillère de Paris Danielle Simonnet l'avait fait en début de semaine. L'urgentiste Patrick Pelloux aussi. Florence Berthout, maire du 5e arrondissement de Paris a la même demande. Tous réclament la réouverture de l’ancien hôpital d’instruction des armées du Val-de-Grâce.

Florence Berthout a même écrit au Premier ministre Édouard Philippe pour demander cette réouverture. Elle estime que cet équipement pourrait participer à l’effort national de lutte contre le Covid-19.

La lettre de Florence Berthout -

La demande ne semble pas très réaliste. L'hôpital du Val de Grâce situé dans le 5e arrondissement de Paris est resté ouvert jusqu'en juin 2016. Le remettre en activité demanderait du temps selon ceux qui connaissent bien les lieux. Yves Buisson en fait partie.

Même pour une fonction réduite à la réanimation, "il y a aujourd'hui des problèmes d'infiltrations et d'humidité à résoudre au Val-de-Grâce", indique Yves Buisson, à France Info. Membre de l'Académie nationale de médecine, il assure qu'il "faudrait donc prévoir un nettoyage, des travaux, installer les réseaux de fluides médicaux et remettre en état certains circuits électriques qui n'ont plus fonctionné depuis des années." De tels travaux nécessiteraient plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant de pouvoir y installer des respirateurs.