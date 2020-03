Coronavirus : les repas prévus pour les collégiens de l'Eure ont été redistribués à des associations

Même en temps de crise liée au coronavirus, hors de question de gaspiller. Après la fermeture de tous les établissements scolaires, lundi 16 mars 2020, pour lutter contre le virus, les repas qui devaient être servis dans les cantines des collèges de l'Eure ont été redistribués.

De nombreuses denrées en stock

"Depuis des années, nous avons impulsé dans l'Eure une politique de préparation de repas faits maison, avec des produits locaux et de bonne qualité, explique Sylvie Le Gratiet, la directrice des collèges au Département. Nous avions donc en stock des denrées fraîches qui se sont trouvées dans l'impossibilité d'être consommées." La question de leur devenir s'est alors posée.

"Nous souhaitions être solidaires avec les personnes qui en ont le plus besoin et nous avons donc demandé à tous les principaux et gestionnaires de collèges du département de se rapprocher d'associations locales pour faire don des quantités de denrées dont ils disposaient."

Il était "essentiel" pour le Département de faire ce geste puisque "l'anti-gaspi" est une notion inculquée toute l'année aux élèves.

Des dons aux associations locales

Une trentaine d'établissements sur 55 ont pu y participer et les Restos du coeur, la Banque alimentaire, la Croix rouge, le Secours populaire, des CCAS ou encore l'association Saint-Vincent-de-Paul en ont bénéficié.

Les collèges, pour lesquels ces denrées représentent des pertes, seront indemnisés par le Département.