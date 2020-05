Coronavirus - Elections municipales : l'appel du 28 juin entendu dans 16 communes en Mayenne

Le conseil scientifique ne s'oppose pas à la tenue du second tour des élections municipales le 28 juin. Le gouvernement prendra une décision dans les prochains jours. En Mayenne, 16 communes sont concernées.

Le 15 mars dernier, à l'occasion du premier tour des élections municipales, les habitants de 226 communes du département ont élu leurs conseillers municipaux. Le second tour, qui doit se dérouler à la fin du mois de juin, concernera donc 16 villes et villages dont Mayenne et Laval.

Tous les candidats, dans ces deux villes, se plieront à la règle même si certains auraient préféré la tenue du scrutin après l'été, c'est le cas par exemple de Josselin Chouzy (LREM) et d'Adrien Mottais (UDI) à Mayenne.

Si le 28 juin est retenu, la campagne sera courte et très encadrée au niveau sanitaire. Et puis ce ne sera pas forcément la priorité des électeurs et des électrices. Une forte abstention est à craindre explique le politologue mayennais Christian Le Bart, professeur à Sciences-Po Rennes : "ça risque d'être difficile de reprendre le fil de la campagne. On sait que les gens votent parce qu'ils sont dans une dynamique avec l'agenda politique, l'agenda médiatique qui pèse sur leur propre agenda. Les gens se posent la question, s'interrogent sur l'opportunité d'aller voter dans ces conditions. Les personnes âgées en particulier, un électorat qui est plutôt à droite".

Comment faire campagne alors que le virus n'a pas disparu ? Réunions publiques ? Réunions militantes à la maison ? Porte-à-porte ? Tractage sur les marchés ? Impossible ou très difficile et ça va compliquer le débat public. La pêche aux voix sera probablement numérique.

Peu importe, voter en juin c'est crucial souligne Alain Dilis, le président de l'association des maires de la Mayenne : "Le débat d'idées a déjà eu lieu lors du premier tour. Mais si on vote après l'été, tout est en sommeil jusque-là. Il y a de gros projets d'investissement, les programmes des candidats à mettre en oeuvre, et rien ne se passera avant que les nouvelles équipes se mettent en place et au travail".

Le Premier ministre, Edouard Philippe, sonde ce mercredi toutes les forces politiques, majorité et opposition, afin de dégager un consensus et résoudre ce casse-tête. Le gouvernement n'exclut pas de soumettre la date du second tour à un débat au Parlement.

En Mayenne, on revotera à Laval, Mayenne, St-Jean-sur-Mayenne, Athée, Champgénéteux, Charchigné, Couptrain, Gesvres, Le Pas, Le Ribay, Lévaré, Niafles, Sennones, Saint-Mars-du-Désert, Saint-Quentin-les-Anges et Vieuvy.