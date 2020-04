Coronavirus : Élu avec 100% des voix, le maire de Saint-Brès demande l'annulation du scrutin

"Que s’est-il passé le 15 mars dernier ? Un vol, tout simplement !" Dans une tribune publiée dans Le Figaro, 50 maires et candidats de France, principalement de Bretagne, de Normandie et d'Occitanie demandent l'annulation du premier tour des élections municipales du 15 mars dernier, quelques heures seulement avant la mise en confinement de la population française pour lutter contre le coronavirus. Ils vont déposer lundi 6 avril un recours devant le Tribunal Administratif.

Opposé à la tenue de ce scrutin, Laurent Jaoul, le maire de Saint-Brès, commune de la Métropole de Montpellier est l'un des signataires de ce texte. Il demande l'annulation de sa propre élection, lui qui était le seul candidat en lice. "C'est une véritable mascarade puisque sur 2.500 électeurs inscrits, seuls 300 électeurs ont fait le déplacement", dénonce-t-il.

Laurent Jaoul aurait-il le sens du sacrifice ?

À la tête de la première commune du département à recenser des cas avérés de malades du Covid-19, il avait demandé à ses administrés de ne pas se rendre aux urnes. "On prend les électeurs pour des imbéciles, puisque la veille on leur avait demandé de ne pas sortir et de rester confinés chez eux, et le gouvernement leur a demandé d'aller dans des bureaux de vote. Oui, mon élection je la considère comme une mascarade !" s'agace Laurent Jaoul. "En tout cas, elle n'est pas légitime."

Laurent Jaoul, le maire de Saint-Brès, est prêt à remettre en jeu son élection Copier

Soutenu par les candidats d'Occitanie

Plusieurs candidats dans des communes de la région Occitanie sont également signataires de cette tribune aux côtés de Laurent Jaoul, tous battus dès le premier tour :

Alexandre Cozza, candidat au Vigan (Gard) ;

Jean-François Dunyach, maire sortant de Reynès (Pyrénées-Orientales) ;

Marjorie Enjelvin, maire sortante de Clarensac (Gard) ;

Bonifacio Iglesias, maire sortant d'Anduze (Gard) ;

Rudy Nazy, maire sortant à Meynes (Gard) ;

Thomas Vidal, maire sortant du Val-d'Aigoual (Gard)

Ils dénoncent une abstention record dans leurs communes, qui a faussé les résultats. "Cette abstention aura marqué le scrutin car elle n’était pas libre", écrivent-il. "C’était une abstention « contrainte ». C’était l’abstention d’une grand-mère à qui son petit-fils avait fait jurer la veille au soir de ne pas se déplacer ; l’abstention du jeune père qui ne voulait pas faire prendre le moindre risque à sa femme enceinte ; l’abstention de centaines de milliers de résidents d’EHPAD déjà confinés. L’abstention de tous ceux qui avaient peur et à qui les milliers de morts de notre pays donnent aujourd’hui raison."