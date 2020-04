Coronavirus : Emmanuel Macron a "été concret en donnant une perspective aux Français", selon Bruno Retailleau

En 28 minutes de discours, ce lundi soir, le président de la République a acté la prolongation du confinement généralisé jusqu'au 11 mai et a dévoilé plus d'une dizaine de mesures que l'Etat allait mettre en place dans les prochains jours : port du masque, aides pour les familles les plus modestes avec des enfants, mesures pour l'économie, réouverture des écoles, collèges et lycées, etc.

"J'ai trouvé Emmanuel Macron plus concret, donnant une perspective aux Français", réagit ce mardi matin sur France Bleu, le sénateur Les Républicains de Vendée Bruno Retailleau. Le patron de la droite au palais du Luxembourg demande maintenant au gouvernement d'adopter une stratégie offensive pour accompagner la France dans sa sortie du confinement.

Bruno Retailleau partiellement conquis par le discours du chef de l'Etat

"Je pense que c'était important qu'il donne un horizon aux Français, confie le sénateur vendéen. Le confinement est un enfermement sans doute utile pour lutter contre le virus mais on avait un besoin d'apercevoir une petite lumière au bout du tunnel et je pense qu'il a trouvé les mots pour le faire."

S'il y voit "plus clair" sur la stratégie du gouvernement, Bruno Retailleau regrette néanmoins que le gouvernement n'ait pas décidé un dépistage massif de la population. "Il ne faut pas seulement dépister les personnes qui présentent des symptômes", regrette l'élu Les Républicains qui s'oppose à la doctrine présidentielle selon laquelle "tester tous les Français n'aurait aucun sens". "Je pense que le président s'est trompé", lâche le chef de file de la droite au Sénat.

"J'attends de voir"

Pour faire face à la fermeture brutale des hôtels, des restaurants et l'arrêt de l’activité du tourisme qui ne devrait pas reprendre avant cet été, Emmanuel Macron a promis un plan massif pour leur permettre de faire face. Il aurait du se monter plus explicite sur cette question, regrette Bruno Retailleau. "Il aurait du dire, dès hier [lundi] soir], que pour ces entreprises là, les reports des charges fiscales et sociales ne suffisent pas", estime l'ancien président du département de la Vendée.

Toujours est-il que le discours d'Emmanuel Macron marque un tournant dans son quinquennat. "Il a tourné la page du Macronisme, fini la start-up nation, se satisfait le sénateur vendéen. Il a reconnu que les invisibles, ceux qui étaient souvent les derniers de cordées, tenaient la France à bout de bras [...] Il a fait une petite révolution dans les mots mais avec Emmanuel Macron, il y a souvent un écart entre les paroles et les actes, donc j'attends de voir".

Aucune date pour la distribution des masques en Pays de la Loire

Au cours de son allocution officielle, le président de la République a multiplié les annonces et a notamment indiqué que "l’État devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public", d'ici le 11 mai. Quelque 11 millions d'entre eux sont d'ailleurs arrivés, le weekend dernier à l'aéroport de Nantes, avant d'être répartis dans plusieurs établissements de santé du pays.

Plusieurs initiatives solidaires ont également vu le jour, depuis le début du confinement. Mais c'est loin d'être suffisant pour équiper tous les Français. "Je peux pas indiquer une date précise" sur la distribution de ces protections en Pays de la Loire, a d'ailleurs déclaré Bruno Retailleau, ce mardi matin.

"Ça fait des semaines et des semaines qu'on me dit que l'état a commandé des centaines de millions de masques, colère l'ex-président de la région. On ne les voit pas venir sur le terrain. C'est pour ça que j’ai mené une bataille au Sénat pour que l'état puisse autoriser les collectivités à en commander. C'est ce qu'a fait Christelle Morançais et si on n'avait pas eu ces commandes des collectivités, si on n'avait compté que sur la commande de l'Etat, nous n'aurions toujours pas suffisamment de masques. Il y a un effort de production nationale et d'importation qui est gigantesque et pour le moment, nous ne sommes pas prêts."

Il ne peut pas y voir des classes remplies d'enfants. - Bruno Retailleau

Enfin, sur la question de la réouverture des écoles, collèges et lycées à partir du 11 juin, Bruno Retailleau dit avoir été "surpris". "Il faudra être très précautionneux, exige le sénateur LR de Vendée. Et comment fait on respecter les gestes barrières dans les cours de récréation, ça pose une interrogation".