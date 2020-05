Coronavirus : Emmanuel Macron annoncera mercredi des mesures en faveur des artistes et de la culture

Dans un tweet ce samedi, Emmanuel Macron a annoncé de "premières décisions" mercredi pour le monde de la culture, à l'arrêt total et en grande difficulté depuis le confinement imposé dans la lutte contre le Coronavirus.

"Aux artistes qui se sont exprimés, je veux dire que je les entends. L'État continuera de les accompagner, protègera les plus fragiles, soutiendra la création. L'avenir ne peut s'inventer sans votre pouvoir d'imagination", a écrit le chef de l'Etat. "Mercredi j'annoncerai des premières décisions en ce sens", a-t-il poursuivi dans son message.

Festivals et concerts annulés, théâtres et salles de cinémas fermées, défilés de mode rendus difficiles... Le monde de la culture pâtit de la crise liée à la pandémie mondiale, dont les nombreux intermittents du spectacle qui la font vivre. Des petites structures risquent de déposer le bilan et le chômage menace les intermittents du spectacle.

Nombreuses pétitions

La pétition"Renouvellement des droits des intermittents du spectacle année noire 2020" adressée à Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et Franck Riester, ministre de la Culture recueille ce samedi soir plus de 180.000 signatures. Cette lettre ouverte adressée au Président de la République et intitulée"Culture en danger"rassemble elle plus de 50.000 signatures.

Au début du confinement, mi-mars, le ministre de la Culture, Franck Riester, avait assuré travailler "pour faire en sorte que les intermittents ne soient pas trop pénalisés (car) ils ont moins de contrats et l'ouverture de leurs droits risque d'être perturbée".