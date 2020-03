Coronavirus en Dordogne : le dépôt des listes du second tour des municipales reporté

Elles devaient être déposées avant 18h ce mardi en préfecture. Les listes du second tour des municipales ne doivent pas être présentées en préfecture par les candidats : le dépôt est également reporté à une date ultérieure. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur ce lundi soir. Cette décision fait suite à l'annonce du président de la République de repousser la date du second tour.

Le second tour reporté

Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé, lundi soir, le report pur et simple du scrutin qui devait avoir lieu dimanche 22 mars. Un décret sera pris en conseil des ministres et annulera le second tour. Le report du second tour entraîne également le report du dépôt des listes. On ne connait pas encore la nouvelle date prévue mais tout sera indiqué dans un futur projet de loi.

Les candidats toujours en lice pour les mairies de Périgueux, de Bergerac ou encore de Sarlat doivent donc patienter avant de déposer leur liste en préfecture.

Le second tour pourrait avoir lieu le 21 juin mais tout dépendra de l'avis du conseil scientifique. Ce dernier devrait rendre son rapport au cours du mois de mai.

Qu'en est-il des candidats élus dès le premier tour ?

Les maires élus au premier tour prennent leurs fonctions immédiatement. C'est le cas à Terrasson, Brantôme ou encore Excideuil.

Dans les villes où un second tour doit avoir lieu, le ou la maire verra son mandat prolongé de quelques mois, ici encore grâce à une loi. Dans les conseils communautaires (communautés d'agglomération, de communes etc...), les nouveaux arrivants élus au premier tour devront cohabiter avec les élus dont le mandat a été prolongé.