Coronavirus en Franche-Comté : plusieurs meetings politiques annulés

A cause du coronavirus, plusieurs candidats aux élections municipales annulent leurs meetings de fin de campagne. C'est le cas d'Eric Alauzet, candidat LREM à Besançon et d'Alain Chrétien, le maire sortant à Vesoul, proche "d'Agir, la droite constructive."

Plusieurs meetings sont annulés à cause du coronavirus en Franche-Comté : celui d'Eric Alauzet, candidat LREM à Besançon, tête de liste "L'Ecologie Positive", qui renonce à son meeting de fin de campagne. Il était prévu le 10 mars prochain au petit Kursaal. "Je ne peux pas exposer les Bisontins au risque de contamination en phase 2 alors que toutes les mesures doivent être prises pour retarder et amoindrir la phase épidémique de la maladie", déclare le candidat et député du Doubs.

A la place, il présentera son programme en direct et en vidéo sur sa page Facebook, mardi à 19h.

Le meeting d'Alain Chrétien également annulé

Alain Chrétien, le maire sortant de Vesoul et tête de liste de "100% Vesoul" a aussi renoncé à son meeting de fin de campagne, par précaution. Cette rencontre devait se tenir le mardi 10 mars à la salle Parisot.