Coronavirus : des maires du Médoc expliquent pourquoi ils ne rouvriront pas l'école le 11 mai

La décision fut unanime pour les quatre maires de Saint-Yzans-de-Médoc, Ordonnac, Couquèques, et Saint-Christoly-Médoc : la réouverture le 11 mai du regroupement pédagogique intercommunal, quatre classes réparties sur les quatre communes, est impossible. Le maire de St Yzans prend un exemple très concret : "Une maternelle, cela veut dire qu'il faut accompagner les enfants aux toilettes. Je veux bien que l'on m'explique comment vous allez nettoyer les fesses d'un gamin en se tenant à un mètre cinquante de distance pour les ATSEM qui font ce travail. Idem, on nous demande de désinfecter les toilettes après chaque passage d'enfant, cela signifie que l'on devrait affecter une personne à ce poste toute la journée ? Il faudrait multiplier le personnel par deux ou trois, et encore il faudrait le trouver", détaille Segundo Cimbron.

L'arrêté pris par ces maires du Médoc parviendra lundi 4 mai à la sous-préfecture, jour à partir duquel la préfète doit réunir les élus locaux pour aborder les conditions de reprise des écoles. Décision que regrette Fabienne Buccio : "_Je ne trouve que ce n'est ni responsable, ni adapté, quand on sait le lien social que représentent les écoles, notamment dans une zone rurale_. Surtout qu'on parle d'une école avec quatre classes pour 60 élèves, donc ça m'étonnerait qu'on ne trouve pas de solution secure pour les élèves comme pour les enseignants."

Un argument que balaie le maire de Saint-Yzans : "A la rentrée, tous vont faire attention, bien que je ne garantis pas que les plus petits comprennent les consignes et restent à distance plus de deux heures, mais _ensuite,même pour les adultes, il va y avoir du relâchement, c'est humain_." avance Segundo Cimbron en listant les problèmes : la classe de maternelle qui représente l'effectif le plus important avec plus d'une vingtaine d'enfants, les enseignants qui doivent à la fois faire cours aux élèves présents en classe mais aussi à ceux restés à la maison, ou encore le bus de ramassage scolaire partagé avec d'autres communes et dont la désinfection pose question.

Les maires proposent des solutions de garde

Les enseignants ont fait remplir un sondage aux parents des quatre communes, plus de la moitié d’entre eux ne comptent pas remettre leurs enfants à l’école le 11 mai. Dans leur communiqué, les quatre maires se disent néanmoins conscients du problème que représente la garde des enfants pour certains parents devant travailler et ils leur proposent de les contacter pour trouver ensemble une solution "en faisant jouer la solidarité, les voisins ou la famille. Ce n'est pas l'idéal, mais rassembler une quinzaine d'enfants ensemble n'est pas la solution." martèle encore le maire de Saint-Yzans.