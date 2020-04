Coronavirus en Occitanie : "Il faut que le Président nous dise vers quoi on va, ça part dans tous les sens"

Emmanuel Macron doit s'exprimer ce lundi 13 avril, vers 20h, sur la crise du Covid-19. Qu'en attendent les habitants de l'Occitanie, et notamment de Montauban ? Et les médecins ? France Bleu leur a posé la question.

Emmanuel Macron doit s'exprimer ce lundi soir sur la crise du coronavirus (à suivre en direct sur France Bleu et francebleu.fr). Cette allocution devait avoir lieu jeudi dernier et a été repoussé, officiellement pour que le Président "continue de consulter". L'Elysée a quand même précisé entre temps que le confinement serait prolongé au-delà du 15 avril sans donner de date. Qu'attendent les habitants d'Occitanie de cette allocution ? France Bleu a posé la question à certains Montalbanais et au président de l'ordre des médecins du Tarn.

"Ça part dans tous les sens"

Beaucoup d'habitants de Montauban nous disent au téléphone espérer avant tout de la clarté. "J'ai l'impression que ça part dans tous les sens : tests pas tests, masques pas masques, jardineries ouvertes ou pas", confie Sylvia. Il faut nous dire vers quoi on va !" Jean-Luc lui, aimerait "un dépistage au niveau national".

De nombreuses personnes interrogées réclament aussi plus de mesures économiques. "Certains magasins pourraient rouvrir peut-être, parce que ça devient catastrophique pour notre économie", dit Jean-Luc. Claire, elle, considère que "les difficultés économiques ne sont pas assez prises en compte par le gouvernement pour toutes les professions touchées de près ou de loin par cette crise."

Les attentes d'un médecin du Tarn

Etienne Moulin, président de l'ordre des médecins du Tarn, espère lui un vocabulaire moins martial de la part du Président, qui avait répété lors d'une précédente allocution "Nous sommes en guerre". Il espère surtout un discours plus précis que les précédents, alors qu'Emmanuel Macron a l'habitude de laisser Edouard Philippe, le Premier ministre, et Olivier Véran, le ministre de la Santé, évoquer les détails de la ligne qu'il fixe. "J'aimerais quelque chose de scientifique et empathique avec des objectifs clairs à moyen terme. Par exemple : quelles sont les pistes pour le déconfinement", dit celui qui s'attend à un confinement prolongé au moins jusqu'au 4 mai. Cela passera sûrement par des masques pour tous et des tests, mais est-ce que ce sera des tests par prélèvements nasal ou par prise de sang, par exemple ? J'aimerais qu'on nous dise que l'on aura les moyens pour tout cela !"