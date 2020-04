Coronavirus et confinement : la Ligue des droits de l'Homme va attaquer la ville de Nice en justice

La Ligue des droits de l'Homme (LDH) va attaquer la ville de Nice devant le tribunal administratif. L'association remet en cause l'arrêté municipal qui impose un couvre-feu à 20 heures dans neuf quartiers de la ville. Il commence à 22 heures dans les autres.

"C'est une décision disproportionnée et discriminatoire. Cet arrêté concerne des quartiers populaires", estime Henri Busquet, président de la section de Nice de la Ligue des droits de l'Homme. Par ailleurs, la LDH considère qu'un maire ne peut pas prendre de mesures plus restrictives que l'Etat. Elle se fonde pour cela sur la décision du Conseil d'Etat du vendredi 17 avril. La plus haute juridiction administrative a annulé l'arrêté pris par le maire de Sceaux dans les Hauts-de-Seine. Il imposait le port du masque dans la commune. Le Conseil d'Etat a jugé que les maires ne pouvaient pas prendre d'autres mesures que celles décidées par l'Etat durant l'état d'urgence sanitaire, "sauf pour raisons impérieuses".