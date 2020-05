Coronavirus et réorganisation des élections municipales : le maire de Bourgoin-Jallieu réagit

Ce n’est pas encore officiel mais les élections municipales pourraient se tenir les 27 septembre et 4 octobre prochains. C’est ce que prévoit un projet de loi gouvernemental.

Ce texte doit encore être soumis au Conseil d'État, avant d'être adopté en Conseil des ministres puis voté au Parlement avant fin juillet ou début août.

Les résultats du premier tour, qui a eu lieu le 15 mars dernier, seront donc annulés et de nouvelles élections se tiendront dans les 4.800 communes n’ayant pas élu un conseil municipal complet le 15 mars. C’est le cas notamment à Bourgoin-Jallieu, en Nord-Isère.

Vincent Chriqui, le maire sortant Les Républicains de la commune, réagit à cette annonce :

"On sentait bien que la tenue d'un second tour en juin, comme c'était envisagé, aurait été très difficile compte tenu du contexte mais il est regrettable de devoir refaire un premier et un second tour car cela veut dire que l'on a déplacé une grande partie de l'électorat en mars pour un premier tour qui finalement va être invalidé et c'est très dommage".

Lors du premier tour des élections municipales le 15 mars dernier, Vincent Chriqui était arrivé en tête avec 34% des voix, juste devant la gauche représentée par Damien Perrard qui avait rassemblé 30% des scrutins. Un score serré qui sera totalement remis en jeu si le projet de loi gouvernemental est voté.

"Je ne suis pas inquiet pour les résultats, j'étais en tête dans ce scrutin. Effectivement la gauche était relativement élevée, elle n'était pas très loin de nous. Mais je pense qu'il y a quand même une reconnaissance de tout le travail que l'on a fait, y compris dans le contexte de la crise sanitaire et j'espère que ça pourra jouer en notre faveur dans l'élection".