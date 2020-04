Coronavirus : et si les amendes du confinement étaient reversées à l'hôpital public ?

Soixante millions d'euros, selon les calculs de Stéphane Ravier, c'est la somme qui pourrait déjà être reversée à l'hôpital public, si sa proposition de loi était adoptée au Sénat.

Le sénateur du Rassemblement national et candidat aux élections municipales à Marseillle a fait ses calculs : plus d'un demi-million d'amendes ont été dressées en France depuis le 17 mars et le début du confinement. Et selon lui, le revenu de ces amendes pourrait-être très utile pour l'hôpital public .