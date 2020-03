Coronavirus : Hubert Falco le maire de Toulon s'exprime et détaille les mesures

"Il faut accepter de se soumettre rigoureusement à toutes les mesures préconisées pour casser l’épidémie." : après le confinement de toute la population française ce mardi midi, Hubert Falco le maire de Toulon détaille dans un communiqué les mesures prises dans la ville.

"Il n’y a pas de place pour la contestation." - Hubert Falco

"Aujourd’hui, la cohésion nationale et l’intérêt de nos administrés doivent être nos priorités. Il n’y a pas de place pour la polémique, pas de place pour la contestation." Hubert Falco, réélu dès le premier tour des élections municipales avec 61.4% des voix ce dimanche poursuit : "J'ai organisé mes services afin de permettre le confinement d’un maximum de personnels tout en assurant un service public minimum, indispensable au maintien de la vie de la cité". Il détaille ensuite les mesures prises à Toulon :

Ce qui est maintenu / Ce qui va changer à Toulon

Les services de proximité comme la propreté seront maintenus

Les services en charge de la sécurité et de la tranquillité publique seront maintenus

L’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire (crèches et écoles) sera maintenu

Les crèches accueilleront également les enfants de 0 à 3 ans des personnels soignants qui le souhaitent, même si leur enfant n’est pas inscrit en crèche en temps normal

Le service de l’Etat civil recevra les personnes pour les actes administratifs impératifs (naissances, décès…)

Les mairies de quartier seront fermées

Les parcs, jardins et équipements sportifs et de loisirs sont bien entendus fermés, les cimetières également, sauf pour les inhumations

Un communiqué se concluant par un appel au civisme : "Nous devons, dans un esprit d’unité, faire front contre le COVID 19 afin de permettre à nos soignants de travailler dans les meilleures conditions possibles. Nous devons tout mettre en œuvre pour les accompagner, les aider, les soutenir et leur donner les moyens d’agir. Nous devons travailler ensemble avec calme et responsabilité, civisme et humanisme, pour gagner ce combat. Je remercie chacune et chacun d’entre vous pour votre mobilisation et votre respect des consignes."

Le maire sortant sera officiellement réélu vendredi, mais sans public

Si le second tour des élections municipales est sûrement reporté au mois de juin, les premiers conseils municipaux qui éliront officiellement les maires se programment. Pour Hubert Falco, ce sera vendredi matin à 9 heures à Toulon. Une élection avec les 58 autres conseillers municipaux, mais sans public ! L'ensemble de la salle du conseil municipal sera réservé aux élus qui respecteront un mètre de distance entre eux. L'élection sera la plus courte possible pour éviter les risques de propagation du virus.