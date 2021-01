Coronavirus : "Je ne suis absolument pas pour la fermeture des écoles" (Saïd Ahamada, député LREM)

Ce mardi déjà Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation, a fait savoir qu'il ne souhaitait pas fermer les écoles lorsqu'un ou plusieurs cas de Covid-19 étaient détectés. Le député de la majorité de Marseille Saïd Ahamada est sur la même ligne. Sur France Bleu Provence il évoque les conséquences dramatiques pour les enfants d'être privés d'école : "J'ai vu les résultats du premier confinement dans les quartiers difficiles de Marseille où on a eu une vague de déscolarisation, de gamins qui ne réussissaient pas à l'école. C'est extrêmement compliqué dans ces quartiers là quand vous êtes à la maison et que vous n'avez pas accès à l'outil informatique. Perdre deux, trois, quatre mois dans la vie d'un enfant est quelque chose qui ne se rattrape pas et je ne veux pas rajouter des difficultés à la difficulté".

Le député insiste sur les mesures sanitaires qui sont essentielles et le protocole existant. Mais il reconnait qu'à Marseille il existe aujourd'hui des difficultés en raison du manque de moyens humains pour permettre de maintenir les conditions sanitaires. L'école du Plan d'Aou dans le 15ème arrondissement notamment aujourd'hui est fermée car le personnel est touché par le virus et il en manque pour le remplacer :" J'ai rapidement alerté le maire de Marseille sur cette situation. On a un vrai personnel qui n'est pas seulement lié à la crise sanitaire. Sauf que la crise sanitaire vient se rajouter. Alors qu'il faut qu'on règle ce problème car il faut absolument que les enfants puissent continuer à aller à l'école".

Dans les quartiers difficiles, l'école c'est la seule bouffée d'oxygène pour les enfants - Saïd Ahamada

Depuis le début de la semaine un nouveau protocole sanitaire est mis en place dans certaines cantines pour limiter les risques de contamination. A Marseille une parent d'élève assure que les enfants ont fini de manger à 15h15.