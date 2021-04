Jean-Paul Fournier fustige Emmanuel Macron : "Le chef de guerre s’est lourdement trompé"

Sur les réseaux sociaux ce jeudi, le maire de Nîmes dénonce les décisions d'Emmanuel Macron. "_L’annonce d’un troisième confinement, sans jamais le nommer, est malheureusement_ un échec pour la France, écrit ainsi Jean-Paul Fournier. En n’exprimant aucun mea-culpa, aucun remords, c’est aussi un échec pour le Président de la République. Depuis un an, à de nombreuses étapes de cette crise sanitaire, le chef de guerre s’est lourdement trompé."

Gestion des vaccins comme des hôpitaux : pour le maire de Nîmes, l'État n'est pas au niveau. "Voilà pourtant des mois que toute la communauté médicale et scientifique tire la sonnette d’alarme sur les conséquences de la permanence de la tension hospitalière et des déprogrammations. Et que dire de la politique vaccinale, dont les errements et le manque de doses mettent en exergue les erreurs stratégiques françaises".

"Alors que nos voisins européens commencent à reprendre en douceur une vie normale, notre Nation emprunte une nouvelle fois le chemin médiéval des contraintes, des restrictions, des privations de libertés. " Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes."

Dans cette communication, le maire de Nîmes dit prendre acte des nouvelles contraintes sanitaires et adresse une pensée "_pour nos personnels soignants, les parents d’élèves, nos jeunes, nos commerçants dits non essentiels, qui vont devoir fermer, et plus largement tous nos chefs d’entreprises. J’ai conscience des efforts consentis et j’en appelle, à regret, une nouvelle fois à la responsabilité de chacune et chacun d’entre nou_s".

À Nîmes depuis lundi, la ville organise un accompagnement spécifique pour assurer la vaccination des personnes de plus de 75 ans vivant à leur domicile. A travers ses six centres sociaux, la ville a mis en place un dispositif pour faciliter l’accès à la vaccination. 900 personnes ont d’ores et déjà été identifiées.