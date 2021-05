Coronavirus : l'Assemblée nationale rejette l'idée d'un "RSA jeunes" défendue par La France Insoumise

Si l'Assemblée nationale a reconnu ce jeudi 6 mai les difficultés auxquelles font preuve les jeunes face à la crise sanitaire et économique du coronavirus, elle a rejeté l'idée d'un "RSA jeunes". Le député La France Insoumise François Ruffin avait déposé cette proposition de loi afin de permettre aux personnes âgées de 18 ans d'accéder au revenu de solidarité active, jusqu'ici limité aux plus de 25 ans. Les députés socialises, communistes et du groupe Libertés et territoires lui ont apporté leur soutien, mais cela n'a pas suffi. Elle a d'abord été retoquée en commission des Affaires sociales, avant de l'être ce jeudi en séance plénière.

La précarité des jeunes exacerbée pendant la crise

François Ruffin a fustigé le gouvernement de ne pas répondre à la précarité de la jeunesse, grandissante depuis le début de la pandémie. Selon lui, l'exécutif fait preuve de "bienfaisance réduite à des aumônes". Pour le député LFI, les aides actuelles relèvent d'un "maquis" "avec des trous partout".

Certaines municipalités prennent certes des initiatives pour soutenir financièrement les jeunes : la ville de Lyon teste ainsi un revenu de solidarité jeunes pour les 18-24 ans qui sont sortis du système scolaire. Mais le député de la Somme a souhaité, avec sa proposition de loi, offrir un "mécanisme universel". Jusqu'à présent, le RSA est ouvert uniquement aux personnes de moins de 25 ans répondant à des critères de ressources stricts. Pour pouvoir bénéficier des 565 euros avant 25 ans, il faut avoir exercé une activité professionnelle à temps plein pendant au moins deux ans, sur les trois dernières années ; ou bien avoir un enfant à charge et respecter les critères de ressources. La gauche a donc voulu faire voter une mesure pour aider financièrement l’ensemble de ces jeunes.

Ce projet d'élargissement du RSA aux jeunes de 18 à 24 ans a été qualifié d'"inefficace et contreproductif" par la ministre chargée de l'Insertion, Brigitte Klinkert.

La majorité et la droite privilégient des aides sur mesure

Les parlementaires de la majorité et de la droite se sont opposés à cette proposition de loi. Ils ont plaidé en faveur d'autres dispositifs plus ciblés qu'ils jugent plus efficaces. "Nous ne voulons pas de solution uniforme, mais des solutions adaptées au parcours, au profil et aux difficultés de chacun", a expliqué Brigitte Klinkert. La ministre s'est engagé à renforcer le plan "un jeune, une solution", pour lequel 9 milliards d'euros ont déjà été dégagés. "Un million et demi de jeunes embauchés, 500.000 contrats d'apprentissage signés, ce n'est pas bidon, ce sont des résultats incontestables", s'est-elle félicitée.