Coronavirus : l'Assemblée nationale siège tout ce week-end pour prolonger l'état d'urgence sanitaire

Pour ce texte qui doit être présenté mercredi en Conseil des ministres, les députés sont prêts à siéger jusqu'à dimanche soir, dans un hémicycle où leur présence est limitée à 50% en raison de l'épidémie de coronavirus.

Samedi matin, le ministre de la Santé Olivier Véran a défendu devant l'Assemblée nationale la prolongation jusqu'au 16 février de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à une "période qui sera longue et difficile". "Nous avons besoin de ce texte pour être efficace dans la période" de deuxième vague du coronavirus, a déclaré le ministre.

Pour justifier l'urgence de la situation, le ministre de la Santé a rappelé les derniers chiffres: 42.000 Français diagnostiqués en 24 heures, 2.000 patients hospitalisés, 300 admis en réanimation, près de 300 morts à l'hôpital et dans les Ephad. La situation va "s'alourdir dans les prochains jours et semaines, quoi que nous fassions", a prévenu Olivier Véran. Mais des restrictions encore possibles jusqu'au 1er avril.

Vers un reconfinement ?

Interrogé sur un éventuel durcissement du dispositif, Emmanuel Macron a jugé vendredi qu’il était encore “trop tôt aujourd’hui pour dire si on va vers des confinements locaux ou plus larges”. “On va essayer à chaque fois d’aller en quelque sorte réduire les lieux, les moments où on a identifié que le virus circulait beaucoup”, a expliqué le président de la République.

54 départements ainsi que la Polynésie française sont désormais concernés par le dispositif de couvre-feux, soit 46 millions de Français.

La possible prolongation de l'état d'urgence sanitaire est critiquée par l'opposition. Le groupe LR a défendu une motion de rejet préalable, contre un "état d’exception, qui banalise les atteintes aux libertés".