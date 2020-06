Coronavirus : l'Assemblée valide la sortie de l'état d'urgence sanitaire

Sans surprise, l'Assemblée nationale a voté ce mercredi en première lecture le projet de loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire en France. Il était en vigueur depuis le 24 mars dernier. Cette sortie s'accompagne d'une période de "vigilance" jusqu'au 30 octobre où certaines restrictions sont encore possibles.

"Une vraie-fausse sortie de l'état d'urgence" pour l'opposition

Les restrictions de certaines libertés publiques, comme le droit de se rassembler, de circuler ou d'accueil du public dans certains établissements restent en vigueur, ce que critique l'opposition. "Un état d'urgence qui ne dit pas son nom" selon elle, surtout concernant le droit de manifester. À gauche, on parle de "numéro de bonneteau" et à droite "un double langage, avec une vraie-fausse sortie de l'état d'urgence". Les élus de la majorité, eux, défendent un texte "justifié et nécessaire" face au virus.

Pour le ministre de la Santé, "ne pas conserver ces mesures, c'est faire comme si les risques de redémarrage de l'épidémie n'existaient pas" mais Olivier Véran se veut rassurant : "l'essentiel de l'état d'urgence sanitaire disparaît". Le fait de pouvoir assister aux obsèques des proches ou d'aller au restaurant sont autorisés mais les demandes de manifestations seront scrutées à la loupe. Elles ne seront validées que si les mesures barrières peuvent être appliquées.

Passage par le Sénat lundi

Un autre point dans ce texte fait grincer des dents, surtout chez l'ordre des médecins, celui de la collecte des données par les systèmes d'information de santé. Elle n'était limitée qu'à trois mois. Avec ce projet de loi, elle sera étendue jusqu'au 30 octobre mais c'est pour "mieux comprendre le covid 19" a justifié le ministre de la Santé.

Le texte doit maintenant passer devant le Sénat à partir de lundi 22 juin.