Coronavirus – L’Etat revoit sa copie et participera à l'achat des masques déjà commandés dans la Manche

La subtilité est presque passée inaperçue au milieu du plan de déconfinement du Premier Ministre. Sur la question des masques, Edouard Philippe annonçait mardi aux collectivités une aide financière pour les commandes, sous conditions :

« Nous soutiendrons financièrement les collectivités locales qui achètent à compter de ce jour des masques grand public en prenant en charge 50% du coût des masques dans la limite d’un prix de référence ».

« A compter de ce jour ». Ces quelques mots ont fait sursauter les élus de la Manche qui avaient déjà anticipé le déconfinement. « Pour espérer être livré dans les temps, il fallait s’y prendre à l’avance », rappelle le Conseil Départemental qui a commandé 500.000 masques pour en distribuer à chaque habitant. La facture s’élève à plus de 3 millions d’euros pour le département et les intercommunalités.

Granville et Cherbourg-en-Cotentin n’ont pas non plus attendu le discours du Premier Ministre pour passer une commande de masques.

Une aide pour les commandes passées à partir du 13 avril

Edouard Philippe s’est entretenu ce mercredi matin avec des représentants des collectivités locales. Dans la foulée, le locataire de Matignon a revu sa copie. Il l'a expliqué devant le Sénat :

« Après avoir écouté les élus locaux, je crois qu’il est plus juste d’étendre ce dispositif à toutes les commandes de masques passées depuis que le président de la République a évoqué cette date du 11 mai. Dès lors, toutes les collectivités qui ont passé des commandes de masques à partir du 13 avril doivent pouvoir bénéficier du même accompagnement. »

Les collectivités manchoises qui ont anticipé les commandes pourront donc voir leur facture allégée. Le remboursement dépendra du prix négocié, car l'autre subtilité à retenir de la mesure, c'est cet accompagnement de l'Etat à hauteur de 50% « dans la limite d’un prix de référence ».