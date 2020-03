Coronavirus : la cellule d'écoute doit être opérationnelle "à la fin de la semaine" pour Xavier Bertrand

Xavier Bertrand a insisté ce mardi pour la création d'une cellule d'aide psychologique pour aider les Français à surmonter le confinement lié à la crise du coronavirus. Le président des Hauts-de-France veut au moins ouvrir un numéro régional et si possible, "dès la fin de semaine".

Il avait déjà lancé la proposition lundi, il insiste à nouveau. Xavier Bertrand milite pour l'ouverture d'une ligne téléphonique qui serait une cellule d'aide psychologique pour aider les Français à surmonter le confinement lié à la crise du coronavirus. Si l'idée n'est pas forcément reprise par le gouvernement qui vient, de son côté de lancer une plateforme en ligne, Le président des Hauts de France veut au moins que cette cellule soit régionale. Et qu'elle soit vite ouverte.

"C'est à la fin de la semaine qu'il faut que cela puisse être opérationnel. Si c'est pour faire ça dans quinze jours c'est que l'on a rien compris à ce qu'il se passe", explique Xavier Bertrand qui propose le 19. "Un numéro simple, facile à retenir et qui pourrait vous permettre de discuter avec des psychologues, des bénévoles."

Le président des Hauts-de-France, invité de France Bleu Picardie a aussi détaillé l'ensemble des mesures d'aides développées par la région pour faire face à cette crise sanitaire majeure. "Cinq millions de masques ont été commandés" et "d'autres commandes seront faîtes", promet Xavier Bertrand pour qui la priorité va "à tous les soignants".

Mais "je suis prêt à en commander d'autres parce que, quand on sera sûr que les soignants ont les masques, je voudrais que l'ensemble des forces de sécurité et de secours, les pompiers, les policiers, les gendarmes, la pénitentiaire puissent en disposer et que l'on puisse être sûr que dans l'industrie, dans le commerce, dans les transports routiers, il puisse y avoir des masques", poursuit Xavier Bertrand