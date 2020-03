Coronavirus : la mairie des Sables-d'Olonne interdit les locations touristiques

"Le covid-19 tue et pas seulement à la télévision", le maire des Sables-d'Olonne a pris un arrêté ce jeudi 19 mars pour interdire les locations touristiques et ce jusqu'à nouvel ordre. De même, les aires municipales d’accueil de camping-cars sont aussi fermées. L'arrêté précise néanmoins que ces locations d’hébergements touristiques sont autorisées s'ils constituent pour les personnes qui y vivent d'un domicile régulier."Le seul moyen d'éviter la maladie c'est de respecter le confinement strict" affirme Yannick Moreau qui a déjà interdit la circulation en front de mer et sur les espaces littoraux.