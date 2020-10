Coronavirus : le député de la Loire Régis Juanico demande plus de contrôles dans les centres commerciaux

Sur les réseaux sociaux mardi, Régis Juanico évoquait "un tsunami sanitaire" en commentant les chiffres de l'évolution de l'épidémie de coronavirus dans la Loire. "Quand je vois certains commentaires pour dire que les chiffres, le taux d'incidence, les indicateurs aujourd'hui ne veulent rien dire, il faudrait dire que ça a des conséquences concrètes : l'épidémie elle tue", s'emporte le député Génération.s de la Loire.

Trois décès supplémentaires ont été enregistrés dans la Loire mardi à cause de l'épidémie. "Et nous en sommes à 43 morts depuis un mois, c'est-à-dire depuis la reprise de l'épidémie", ajoute Régis Juanico. "La conséquence concrète c'est l'engorgement aujourd'hui des hôpitaux, et on le sait, on a des personnels hospitaliers qui sont fatigués, usés", poursuit le parlementaire ligérien.

Pour éviter cet engorgement à l'hôpital, "il faut aujourd'hui un discours de responsabilité, de discipline [...] on va être dans des vacances scolaires, il va falloir être très prudent en famille", estime Régis Juanico. Mais il n'est pas favorable à des mesures plus coercitives, comme un reconfinement localisé, afin de préserver l'économie. Le député de la Loire attend plutôt de la part d'Emmanuel Macron, qui doit prendre la parole à la télévision ce mercredi soir des annonces autour du contrôle des gestes barrière et des jauges dans les lieux de rassemblement.

"Les centres commerciaux comme Steel, on a imposé une jauge de 4m² par client, donc il faut que des contrôles aient lieu et que cette règle soit appliquée, c'est pas tolérable qu'il y ait une foule trop importante dans les centres commerciaux", dénonce Régis Juanico, rappelant qu'"il y a eu 130.000 visiteurs la première semaine de l'inauguration de Steel".