Coronavirus : la ville de Cannes propose de garder les enfants des caissier(e)s

Dès ce lundi 6 avril, les caissier(e)s et agents des forces de l'ordre pourront bénéficier du service de garde d'enfants mis en place par la ville de Cannes. Ils seront accueillis 7 jours sur 7, y compris pendant les vacances, les weekends et les jours fériés jusqu'à la fin du confinement.

Après les soignants, les aides à domiciles et les pompiers, le maire de Cannes (Alpes-Maritimes) souhaite que les enfants des employés des magasins d'alimentation, principalement des caissier(e)s, puissent également être accueillis dans les crèches et écoles de la ville. A partir de ce lundi 6 avril, puis les tous les jours de la semaine jusqu'à la fin du confinement, y compris pendant les vacances scolaires, le weekend de Pâques et le lundi férié.

Les agents de la mairie ont contacté les parents concernés."Il est important pour tous ces parents, au contact du public et qui assurent la continuité des fonctions vitales pour la population, d’avoir l’esprit libre en sachant que leurs enfants sont entre de bonnes mains, surveillés, protégés", déclare David Lisnard.

L'élu élargit également le service de garde d'enfants aux policiers nationaux, municipaux et des gendarmes "sans aucune directive nationale en la matière".

La municipalité précise que les enfants seront pris en charges par "des professionnels compétents". Les personnels sont équipés de masques, de savons et les gestes barrières sont instaurés.