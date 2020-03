Coronavirus : "la ville est prête" assure Anne Hidalgo à trois jours des élections municipales

"N'oubliez pas d'emmener votre stylo !" : c'est l'un des messages passés aux parisiens par la maire de Paris, Anne Hidalgo. Dans une conférence de presse ce jeudi 12 mars, la candidate PS à sa propre réélection a détaillé les mesures prises pour le premier tour des élections municipales. Face à l'épidémie de coronavirus, "les mesures de bon sens sont de mise", explique Anne Hidalgo, qui s'est aussi voulu rassurante : "la ville est prête".

Ce dimanche 15 mars, pour le premier tour des élections municipales, il faudra penser à se rendre dans les bureaux de vote avec son propre stylo. "Du bleu, ou du noir, mais pas de stylo plume", précise la maire de Paris. La ville de Paris a fait le choix de ne pas en commander en nombre, contrairement à d'autres municipalités, mais "quelques uns seront à disposition" explique Anne Hidalgo, qui précise qu'ils seront nettoyés entre chaque utilisation.

Marquage au sol et gel hydroalcoolique

Pour respecter une distance d'1 mètre entre chaque électeur, un marquage au sol va être dessiné devant chaque bureau de vote. Du gel hydroalcoolique sera disponible aux entrées et sorties des bureaux et les électeurs auront accès à des points d'eau. Pour optimiser au maximum les mesures d'hygiène, des agents de la ville vont nettoyer de fond en combe les 897 bureaux de vote de la capitale en amont et en aval de ce premier tour des élections. Un nettoyage minutieux qui devra respecter une note déjà transmise par le ministère de l'Intérieur.

Agents réservistes

La maire sortante a aussi annoncé que de nombreux agents de la ville pourraient être appelés en dernière minute en cas de désistements pour tenir les bureaux de vote ou procéder aux dépouillements. La cellule de crise de la maire de Paris restera également activée "s'i l'on manque de gel hydroalcoolique par endroit par exemple", explique Anne Hidalgo.