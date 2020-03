Coronavirus : le candidat LREM Eric Faidy suspend ses réunions publiques à Clermont-Ferrand

L'épidémie de coronavirus s'invite dans la campagne des municipales. Et le candidat LREM à la mairie de Clermont-Ferrand a décidé de se mettre en quarantaine électorale. Eric Faidy avait notamment donné rendez-vous jeudi prochain à ses sympathisants et aux électeurs dans le quartier Saint-Jacques pour une grande réunion publique. Elle est annulée. Tout comme l'événement festif de fin de campagne programmé le 12 mars prochain dans une salle privée.

Voici la déclaration d’Éric Faidy, candidat à la mairie de Clermont-Ferrand : "Je suspends mes réunions publiques en raison de l’expansion du Coronavirus » Je ne prendrai aucun risque avec la santé des Clermontoises et des Clermontois. L’épidémie de Coronavirus se propage en France et dans le monde. Le risque de contagion se développe de jour en jour. C’est pourquoi j’ai décidé de suspendre toutes les réunions publiques et toutes les activités en milieu confiné prévues dans le cadre de ma campagne électorale pour les élections municipales. Dans un souci de précaution et un esprit de responsabilité, je n’exposerai personne à la menace que la réunion de plusieurs personnes rassemblées en un lieu clos peut faire planer.

La liste « Ensemble, transformons Clermont-Ferrand » que je conduis intensifiera sa campagne par d’autres moyens, notamment sur les réseaux sociaux. Afin de relever ce défi de santé publique, j’appelle chaque citoyen à faire preuve d’esprit civique en respectant les mesures prises par les autorités sanitaires et à devenir ainsi un acteur de la lutte contre l’épidémie".