Coronavirus : le département de l'Ardèche propose de mettre en place un revenu de base universel

L'idée était proposée par les députés socialistes il y a un an : créer un revenu de base universel. L'Ardèche était prête à être l'un des départements tests du dispositif, mais la mesure avait été rejetée par la majorité.

Un an plus tard, le président du conseil départemental ardéchois Laurent Ughetto, ressort l'idée des cartons. Dans une tribune publiée dans le Journal du dimanche ce dimanche, il demande, avec dix-huit autres présidents de conseils départementaux socialistes, la mise en place de ce revenu de base pendant la crise du coronavirus. "Nous avons une occasion unique de tester ce que peut-être ce revenu de base universel au niveau national. C'est le moment de sortir cette arme-là", assure Laurent Ughetto.

Le socialiste estime que la mesure permettrait de soutenir les foyers en difficulté : "De nombreuses familles vont être dépourvues de revenus pendant quelques semaines ou quelques mois. Lorsqu'on ne sait pas combien de temps va mettre l'économie à redémarrer complètement, pour le département, c'est un enjeu que d'accompagner toutes ces familles, par solidarité."

Ce revenu serait versé automatiquement et dégressif en fonction de l'activité. D'un montant d'environ 900 euros, ils regrouperaient le RSA et d'autres aides comme la prime d'activité ou les APL. "C'est l'outil parfaitement adapté à la situation, estime Laurent Ughetto. De nombreuses prestations sociales ont été automatisées avec les lois sur l'état d'urgence sanitaire et les ordonnances [notamment les allocations chômage Pôle Emploi ou le RSA]. Il faudrait juste rajouter quelques prestations sociales pour faire en sorte que nous ayons un véritable amortisseur pendant le temps de reprise de l'économie nationale et départementale."