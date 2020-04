Coronavirus : le département de l'Hérault promet des masques pour tous les habitants

Les élus du conseil départemental de l'Hérault ont voté une multitude mesures ce vendredi pour faire face à la crise du Coronavirus. En voici le détail

2 masques par Héraultais

Le département a fédéré les communes du Département pour fournir à chaque Héraultais, qu’il soit urbain ou rural, dans une grande agglomération ou un petit village, deux masques textiles de catégorie 1 (plus haut niveau de performance) lavables et réutilisables. 2,5 millions de masques sont commandés. Premières livraisons dès début mai jusqu’à mi-juin.

Ces masques s’ajoutent aux 1,2 million fournis gratuitement aux services d’aide à domicile et aux agents du Département.

Des solutions pour la santé

Le Sdis produit, pour le compte du Département, du gel hydroalcoolique grâce au don (1000 litres) de la fédération des distilleries coopératives.

Le Département a rouvert 29 collèges pour les enfants des professionnels de santé mobilisés pendant la crise.

30 vélos électriques mis à disposition des professionnels de santé.

Une plateforme solidaire pour tous les Héraultais

Le Département a lancé une plateforme pour recenser et partager toutes les idées, les services, les aides disponibles sur tout le territoire, dans toutes les communes.

Retour sur le chemin de l’école

Le Département organise la rentrée des collégiens : restauration scolaire, organisation des classes, respect des gestes de précaution dans les espaces de circulation et de récréations. Pour les 2095 classes des collèges, le Département fournira du gel hydroalcoolique. Il en fournira également pour les 4561 classes de maternelle et de primaire ainsi que pour les 1700 classes des lycées.

Cantines : augmentation de l’aide et soutien des producteurs

Pour tenir compte de la situation financière dans laquelle pourraient se trouver de nombreuses familles à cause de la crise économique, le Département augmentera l’aide aux repas sous conditions de ressources. Tarifs 1€, 2€, 3,20€, 3,80€. A noter : le coût de fabrication d’un repas est de 8 €. Dans les cantines des collèges, l’achat de produits locaux sera amplifié pour soutenir l’agriculture héraultaise.

Des ordis pour tous

Le Département a prêté 1400 ordinateurs portables aux collégiens qui n’en disposaient pas chez eux pour qu’ils puissent continuer à étudier pendant le confinement. Gratuitement.

Une prime aux assistants familiaux

Le Département verse une prime de 600€ pour les 3 mois de crise, aux 720 assistants familiaux pour leur engagement exemplaire pendant la pandémie.

Séniors, personnes handicapées

Le Département avait 80 000 masques en stock et en a commandé 800 000, dès le début de la crise, pour les fournir aux personnes travaillant dans les services d’aide à domicile des personnes âgées. Les versements des prestations de l’Allocation Personnalisée de l’Autonomie (APA), de la Compensation du Handicap (PCH), du Revenu de Solidarité Active (RSA) sont maintenus. Pendant la crise sanitaire, aucune prestation ne sera suspendue et les procédures administratives seront facilitées.

Le fonds de solidarité logement assoupli

Pour tenir compte de la précarité que certaines familles risquent de subir, le Département assouplit les règles d’attribution du fonds de solidarité logement.

Le RSA assoupli pour aider les plus vulnérables

Ouverture automatique des droits, reconduction automatique, versement immédiat, le Département a tout mis en oeuvre pour ne laisser personne au bord de la route.

L’impact financier de la crise

Le Département crée un fonds de soutien d’un montant de 1 million d’euros qui pourra être abondé pour le tourisme et les filières agricoles : maraîchage, élevage, horticulture, viticulture...

Pêche et conchyliculture

495 000€ d’aides Le Département décide en faveur des professionnels de la pêche et la conchyliculture, l’exonération de taxes et redevances, des aides financières ponctuelles et exceptionnelles. L’objectif : maintenir le niveau de ressources des professionnels durement touchés et préparer « l’après ».

Tourisme

Avec Hérault Tourisme, le Département prépare la sortie du confinement pour soutenir les professionnels du tourisme. Lancement du jeu #Besoin d’Hérault, campagne de promotion touristique… autour de l’oenotourisme, des loisirs de plein air…

Vie associative

Pour la culture et le sport De nombreux festivals ont été annulés. Le Département poursuit son soutien aux festivals, aux associations sportives et culturelles. Le Département accompagne l’ensemble des associations. Les subventions annuelles sont versées. 50% des aides pour les événements annulés seront versés au cas par cas en fonction des dépenses réelles.