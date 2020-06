Le conseil départemental annonce le versement d'une prime de 1.000€ aux aides à domiciles, au personnel soignant des Ehpad et des structures accueillant des personnes en situation de handicap. Une récompense pour leur engagement pendant la crise du coronavirus.

Coronavirus : le département de la Mayenne versera 1.000€ aux soignants des Ehpad et aux aides à domiciles

Depuis le mois de mars et le début de l'épidémie du coronavirus en France, le personnel soignant dans son ensemble a été mis à rude épreuve et a dû réinventer sa façon de travailler et de s'organiser pendant la crise.

Alors que la question d'une prime versée dans les hôpitaux reste brûlante, et notamment dans ceux de Mayenne et Laval, le conseil départemental annonce de son côté le versement d'une prime de 1.000€ à l'ensemble du personnel du secteur médico-social.

"Il n’a pas eu de hiérarchie dans leur mobilisation pendant la crise, je ne souhaite pas en faire une dans le niveau de primes. L’ensemble du secteur doit être salué pour son engagement, en première ligne, face au Covid" explique le président du conseil départemental Olivier Richefou.

La Répartition des aides

- Les services d’aide et d’accompagnement à domicile : 800 000 € (ADMR : 525 000 € - Centre communal d’action social - Laval : 68 000 € - AIDADOM : 55 000 € - MAINTIEN A DOM : 49 000 € - Centre communal d’action social - Mayenne : 36 000 € - Centre communal d’action sociale - Château-Gontier-sur-Mayenne : 14 000 €)

- Les structures accueillants des adultes en situation de handicap : 480 000 €

- Des résidences autonomie : 66 000 €

Quant à l’accueil familial, un forfait de 500 € par accueillant sera alloué ainsi que 150 € par personne accueillie avec un plafond à 1 000 € (soit 650 € pour 1 personne ; 800 € pour 2 personnes ; 95 € pour 3 personnes et éventuellement 1 000 € pour 4 personnes).