Coronavirus : pour le député de Gironde Loïc Prud'homme le couvre feu est une mesure privative de liberté

Le député de Gironde, Loïc Prud'homme, est déçu par les annonces d'Emmanuel Macron. Pour l'élu, il aurait fallu limiter les déplacements entre les régions pour éviter cette circulation virulente. Le déconfinement s'est fait de manière trop hâtive selon lui. Et il dénonce ce nouveau vocabulaire guerrier utilisé par le président de la république, avec le couvre feu instauré en Ile de France et dans 9 métropoles. Une mesure en incohérence avec la réalité du virus pour Loïc Prud'homme.

La grande majorité des contaminations se font au boulot, ou à l'université, à l'école, et étonnamment, on est confiné de 21h à 6h au moment où les risques sont les plus faibles