Coronavirus : le député du Calvados Alain Tourret demande des Etats généraux de la Culture

"La culture ne doit pas être la prochaine victime du coronavirus." C'est l'avertissement lancé par le député du Calvados Alain Tourret. Dans un communiqué publié ce jeudi 30 avril, il met en garde contre les dommages qu'aura la crise du coronavirus sur le monde de la culture, et d'autant plus s'il n'y a pas davantage de mesures de soutien mises en place.

"L’intervention d’Edouard Philippe, que j’ai trouvé pertinent et prudent, m’a cependant laissé sur ma faim. J’ai en effet le sentiment que le monde de la culture est le grand oublié dans ce plan de sortie du confinement", écrit le député de la majorité.

Des Etats généraux pour imagine "le monde d'après"

Le confinement a mis a l'arrêt les salles culturelles, cinémas, musées, festivals ou encore les tournages. Dans son communiqué, celui qui a aussi été vice-président du Conseil régional de Basse-Normandie en charge de la Culture appelle donc à soutenir tous les acteurs du secteur. "En France, ce sont des milliers d’associations, de troupes, d’entreprises, d’associations, de structures diverses, animées tant par des bénévoles que des professionnels, font vivre pour notre plus grand plaisir un système économique ordinairement fragile et devenu, dans ces temps difficiles, d’une extrême vulnérabilité."

Il dit attendre "du Gouvernement qu’il prenne en compte la fragilité de ce monde et apporte très rapidement des réponses concrètes à ses attentes" et propose d'organiser cet été des Etats généraux de la Culture, "à l’initiative de l’Etat et avec ses partenaires habituels (Régions et collectivités)". Ils devront "permettre d’imaginer, en concertation avec les représentants des intéressés, « le monde d’après »."

Il ne faudrait pas que le pluralisme de l’information soit une autre victime collatérale du coronavirus.

Enfin, Alain Tourret attire l'attention du ministre de la Culture sur les médias et "sur le risque de disparition de nombreux journaux, magazines et stations de radio qui ont vu s’effondrer ces dernières semaines les recettes provenant tant de leur diffusion que de la publicité. Il ne faudrait pas que le pluralisme de l’information soit une autre victime collatérale du coronavirus."

En Normandie, c'est notamment le cas du quotidien Paris-Normandie, placé en liquidation.

Pour le moment, le ministère de la Culture a mis en place une cellule d'information sur son site Internet et a pris certaines mesures. Par exemple, la période de confinement ne sera pas prise en compte dans le calcul de la période d'ouverture des droits à l'assurance chômage ni dans le calcul des indemnisations des intermittents du spectacle.

Mais ce n'est pas suffisant pour ces derniers qui demandent le prolongement de leurs droits à l'assurance chômage dans deux pétitions.