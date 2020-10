Coronavirus : bientôt des kits anti Covid pour encadrer les fêtes et les soirées en boîte de nuit ?

En tant que médecin et député, Julien Borowczyk est très inquiet de la tenue de fêtes privées dans la Loire et ailleurs, des fêtes étudiantes notamment, qui sont selon lui "l'épicentre des foyers de coronavirus". Mais le parlementaire LREM de la Loire s'inquiète aussi pour l'économie de la fête, et il propose donc de développer des kits anti Covid pour pouvoir maintenir cette activité.

Tests salivaires et appli Stop Covid

"J'ai travaillé avec le monde de la nuit qui dit "on est les laissés pour compte de tout ça"[...], ils seront à mon avis d'accord pour contractualiser avec l'ARS, la CPAM, avec un kit à l'entrée avec un test salivaire puisque les tests salivaires et antigéniques arrivent et ils sont plus rapides pour avoir les résultats, et un téléchargement obligatoire de l'application Stop Covid", propose le député. "Parce qu'on voit bien que la situation actuelle risque de durer et il faut qu'on trouve des solutions qui soient durables et acceptables pour tout le monde et éviter ces fêtes sauvages à tout prix".

Pour lutter contre la propagation de l'épidémie, le député du Forez insiste aussi sur la vaccination contre la grippe (la campagne débute le 13 octobre). Il a lancé un appel à une vaccination massive et solidaire mi-octobre avec d'autres parlementaires. C'est selon essentiel pour "éviter les co-contaminations" et pour désengorger les hôpitaux. Julien Borowczyk rappelle que "la grippe, c'est 10 000 morts chaque année en moyenne".

Selon lui, il n'y a pas de risque de pénurie des doses de vaccins contre la grippe, parce que 30% de doses supplémentaires sont disponibles cette année (selon le ministre de la Santé). Et il n'y aura pas de ruée si les recommandations sont bien suivies, ajoute le député forézien. "La priorité reste sur les personnes à risque (plus de 65 ans et pathologies type diabète ou cardiovasculaires) et les soignants", rappelle Julien Borowczyk. Les autres personnes qui souhaitent se faire vacciner "sont plutôt invitées à le faire après le 1er décembre, pour qu'il y ait un étalement de la campagne de vaccination dans le temps".