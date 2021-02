Coronavirus : le député de la Loire Régis Juanico veut "ouvrir la réparation à l'ensemble des victimes graves"

Mercredi 17 février à l'Assemblée nationale, une résolution des groupes de la majorité (LREM, MoDem, Agir) en faveur d'une meilleure connaissance et prise en charge des Covid longs a été adoptée à l'unanimité. Les députés d'opposition ont souligné toutefois sa portée limitée, du fait de son caractère non-contraignant.

10 à 20% des malades

"Nous on veut passer aux actes", lance le député Génération.s de la Loire Régis Juanico, qui propose ce jeudi à l'Assemblée de créer un fonds d'indemnisation des victimes du coronavirus. Sa proposition de loi, portée avec le député du Nord Christian Hutin, vise à "ouvrir la réparation à l'ensemble des victimes graves, _que la maladie soit d'origine professionnelle ou non_".

Régis Juanico propose de créer un fonds d'indemnisation pour les victimes du coronavirus Copier

Le dispositif s'adresserait également aux ayants droit des personnes décédées de la pandémie, précise le député de la Loire. "Ça peut concerner plusieurs centaines de milliers de victimes", reconnaît Régis Juanico, "on parle pour l'instant de 10 à 20% des malades, puisqu'en plus de ceux qui ont été hospitalisés, il y a ceux qui ont eu des formes légères, et qui aujourd'hui, on a beaucoup de témoignages, sont souvent des femmes, jeunes, plutôt en bonne santé, et dont la vie a été chamboulée et qui ne peuvent pas revenir dans un quotidien normal".

Soutien associatif et syndical

Le fonctionnement de ce fonds s'inspire du fonds d'indemnisation pour les victimes de l'amiante, avec chaque année 20.000 à 30.000 personnes concernées pour 500 millions à un milliard d'euros, précise Régis Juanico.

"On a dépensé, pour le moment, 500 milliards d'euros pour soutenir des activités économiques dans notre pays à cause de la pandémie et c'est bien normal... on peut bien consacrer quelques milliards d'euros à l'indemnisation de l'ensemble des victimes graves de la Covid-19 [...] cela permettrait d'avoir un dispositif à la hauteur des enjeux qui ne soit pas le mécanisme de reconnaissance de maladie professionnelle, qui aujourd'hui est insuffisant", conclut le député.

Sa proposition de loi a reçu le soutien des associations de victimes du coronavirus et de l’ensemble des organisations syndicales de salariés, "et de l'Académie de médecine", souligne le parlementaire. Elle a en revanche été rejetée en commission des affaires sociales à l'Assemblée le 11 février.