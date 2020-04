Coronavirus : le député socialiste de la Mayenne Guillaume Garot demande la régularisation des sans-papiers

Dans une tribune publiée par nos confrères du Journal du Dimanche, Guillaume Garot et 103 autres parlementaires demandent au gouvernement de régulariser les sans-papiers, eux aussi victimes de la crise du Covid-19.

104 parlementaires, dont le député PS de la Mayenne Guillaume Garot, ont écrit un courrier au Premier ministre, Edouard Philippe, pour que le gouvernement prenne rapidement en compte la situation sanitaire des sans-papiers.

Ils réclament donc la régularisation des sans-papiers, une lettre ouverte publiée par le JDD : "la gravité de la crise sanitaire rend encore plus cruciale la prise en compte de leurs conditions de vie et de celles de leurs enfants. Cette régularisation permettra en outre d’améliorer la gestion de la crise sanitaire, en nous assurant que les personnes qui sont dans une situation qui ne leur permet pas d’accéder aux soins, voire qui sont hors des réseaux d’entraide, puissent être prises en charge au plus tôt en cas de maladie".

Ces élus rappellent que le gouvernement portugais a promulgué fin mars différentes mesures d'ordre humanitaire, sanitaire et financier, dont la régularisation provisoire de tous les immigrés pour protéger l'ensemble de la population.

En Pays de la Loire, d'autres parlementaires ont signé ce courrier : Sylvie Tolmont et Marietta Karamanli, députées de la Sarthe, Sandrine Josso, députée de Loire-Atlantique, Nadine Grelet-Certenais, sénatrice de la Sarthe, Michelle Meunier, sénatrice de la Loire-Atlantique