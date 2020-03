Coronavirus : le maire d'Orléans annule son meeting de campagne avant les municipales

Il n'y aura pas de "grand meeting" dans la dernière ligne droite des municipales à Orléans pour le maire et candidat soutenu par LREM et le Modem. Olivier Carré annule son meeting prévu salle Eiffel à Orléans jeudi 12 mars : "la santé des 500 personnes qui étaient attendues doit être privilégiée".

Pas de meeting jeudi 12 mars à Orléans pour Olivier Carré, juste avant le premier tour des élections municipales. Le maire de la ville et candidat (soutenu par LREM et le Modem) a préféré sa réunion publique pour cause de coronavirus, "par application du principe de précaution".

Olivier Carré (maire depuis 2015) et ses colistiers d' "Orléans naturellement" affirment que 500 personnes devaient assister à ce meeting de campagne. "Leur santé doit être privilégiée. Rassembler plusieurs centaines de personnes dans un lieu confiné et fermé, ce n'est pas un bon message. Il y a des recommandations et une règle à tenir auxquelles je suis très attaché en tant que maire. Assister à un meeting, ce n'est pas comme aller au marché en plein air ou au resto entre amis, là c'était rester deux heures enfermés dans une même salle."

Olivier Carré ajoute que la campagne se poursuit malgré tout, avec des distributions de tracts et rencontres sur les marchés, jusqu'à vendredi prochain minuit. Un « Facebook Live » sera organisé à la place, jeudi soir à partir de 19h, afin de permettre à chacun de pouvoir poser des questions sur notre programme et notre ambition pour Orléans", explique le candidat.

Le meeting de Serge Grouard maintenu ce mardi soir

Parmi les autres candidats, à cette heure, le candidat Serge Grouard (soutenu par LR et UDI) maintient sa réunion publique prévue ce mardi 10 mars, salle Eiffel à Orléans. "Orléans est à ce stade assez épargnée par le coronavirus, on mettra des chaises pas trop serrées les unes par rapport aux autres, on rappellera les consignes à l'entrée. Mais on maintient, à ce stade, on respecte les consignes car, pour le moment, seuls les rassemblements de plus de 1000 personnes ne sont pas autorisés", explique-t-on dans l'équipe de campagne de l'ancien maire d'Orléans (2001/2015)

Le socialiste Baptiste Chapuis explique qu'il n'y aura pas de réunions publiques dans cette dernière semaine (décision prise avant la progression du coronavirus) et précise : "on se concentre sur le porte-à-porte et on se concentre sur le porte-à-porte, on évite les contacts directs, on distrbue du gel hydroalcoolique à nos équipes sur le terrain".

Et les autres candidats ?

Pas de réunions publiques non plus pour la centriste Nathalie Kerrien (sans étiquette), dont l'agenda n'annonçait pas d'événements cette semaine. L'écologiste Jean-Philippe Grand (liste OSE) a prévu une réunion publique sur "Orléans ville solidaire" ce mardi à 20h30 quartier de la Source (salle Pellicer) et une autre vendredi 13 mars, salle Yves-Montand : il n'était pas joignable ce lundi après-midi.