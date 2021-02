Coronavirus : le maire de Bordeaux Pierre Hurmic "toujours pas convaincu" par le couvre-feu à 18 heures

"On ne m'a toujours pas convaincu sur les bénéfices du couvre-feu à 18 heures". C'est ce qu'a déclaré ce 27 février le maire écologiste de Bordeaux, Pierre Hurmic, sur franceinfo. Après une première demande adressée au gouvernement, via une interview accordée à l'hebdomadaire l'Express, l'élu girondin réitère : il souhaite revenir au couvre-feu à 20 heures dans les territoires où le Covid-19 circule moins. Bordeaux en fait partie.

"Ça me paraît tout à fait normal d'accentuer les mesures à Nice ou à Dunkerque, a précisé Pierre Hurmic. Mais dans des villes où il n'y a pas une explosion de la pandémie, ça ne me paraît pas justifié de conserver des mesures aussi contraignantes." Le maire de Bordeaux estime également que "ces règles seront de moins en moins respectées avec les beaux jours qui arrivent. Je ne suis pas persuadé que ce soit entre 18 heures et 20 heures que le virus se propage le plus. Je n'ai pas vu le commencement d'une étude à ce niveau-là. J'aimerais savoir si des études prouvent que ce couvre-feu à 18 heures a vraiment eu des effets significatifs."

"Le couvre-feu fonctionne très bien", estime de son côté le directeur général de la Santé Jérôme Salomon dans le Journal du Dimanche, ce 28 février.