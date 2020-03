Coronavirus : le maire de Nantes suspend sa campagne électorale

Dans la foulée de l'allocution du Président de la République, le maire de Nantes a annoncé jeudi soir qu'elle suspendait sa campagne électorale. Johanna Rolland entend se consacrer "totalement et uniquement à [sa] responsabilité de maire".

Alors que les écoles et les crèches de la ville seront fermées à compter de lundi et jusqu'à nouvel ordre comme l'a annoncé le chef de l'Etat, le maire de Nantes considère que "le moment exige de protéger et de rassurer les Nantaises et les Nantais".